https://tr.sputniknews.com/20220407/prof-dr-korkut-boratav-enflasyona-karsi-acilen-aylik-ayarlama-yapilmali-cokuntunun-esigindeyiz-1055379694.html

Prof. Dr. Korkut Boratav: Enflasyona karşı acilen aylık ayarlama yapılmalı, çöküntünün eşiğindeyiz

Prof. Dr. Korkut Boratav: Enflasyona karşı acilen aylık ayarlama yapılmalı, çöküntünün eşiğindeyiz

Ekonomist Prof. Dr. Korkut Boratav, mart ayında yüzde 6.,1'e yükselen enflasyon oranını değerlendirdi. Boratav, enflasyona karşı aylık ayarlamaların 'acilen'... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T11:40+0300

2022-04-07T11:40+0300

2022-04-07T11:40+0300

ekonomi

korkut boratav

enflasyon

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Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'a konuşan Boratav, altı ayda bir enflasyon farkı verilmesiyle kayıpların giderilmesinin olanaklı olmadığına vurgu yaparak şöyle devam etti:“Siyasi iktidarın ‘Altı ayda bir enflasyonu telafi edeceğim’ açıklamaları sorunu çözmez. Asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı, toplu sözleşmeyle belirlenen tüm maaşlar ayrıca tarıma verilen sübvansiyonu birlikte ele almak lazım. Altı aylık ayarlama ile bu mümkün değil. Aylık ayarlama yapmak lazım. Türkiye’de emeği ile geçinen insanların hemen hemen tümü kaldıramayacağı kadar büyük bir bunalımın dibine doğru sürükleniyor.”'Çalışanların çoğunluğu sefalete sürüklenirken bir başka kesim hayatından memnun'Boratav, enflasyona karşı aylık ayarlamaların da 'acilen' yapılması gerektiğini vurguladı. “Bu telafi mekanizmasını acilen işletmek lazım. Aksi halde yöneticilerin de dahil olduğu genel bir toplumsal çöküntünün eşiğindeyiz” diyen Boratav, diğer taraftan bu ortamda borsanın nasıl yükseldiğinin de izlenilmesi gerektiğine işaret etti. Boratav, şunları söyledi:“Bu büyük felaketten, toplumsal yıkımdan zarar görmeyen büyük bir kesim var. Şirketlerin son bir aydaki kazançlarının artışını izleyin. Bankalar son bir yıldaki kârlarını yüzde 323 oranında artırdılar. Demek ki toplumunun, çalışanların çoğunluğu sefalete sürüklenirken bir başka kesim hayatından memnundur.”

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korkut boratav, enflasyon