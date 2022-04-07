Prof. Tezcan: Kaşıkçı davasının devredileceği ülkede temel hak ve özgürlükler güvence altında olmalı

Bu konu Avrupa Konseyi’nin önce kendi bünyesinde yaptığı bir faaliyetle başlamıştır. Bunun amacı şuydu; eğer bir ülke söz konusu şüpheli ya da sanık, başka bir ülkede oturuyorsa ki bu kişinin yabancı ya da Türk vatandaşı da olabilir deliller orada daha detaylı toplanabilecekse ve öte yandan bu kişiyi ülkeye getirtmek mümkün olamayacaksa en iyi bağlantılı devlete ve devlet kendisi dosyayı göndermeyi teklif edecek... Suudi Arabistan’ın böyle bir teklifi olmadan, koşullar da uygunsa dosyayı vermiş olabiliriz. Mahkeme bu yargılamanın en iyi şekilde orada yapılacağını düşünüyorsa olabilir. Benim söylediğim bu sistem temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir ortamda kovuşturmanın aktarılmasına dönüktür. Eğer o ülkede kovuşturulmanın aktarılması halinde dengeli bir yargılama yapılmayacaksa böyle bir devir yapılamaz. Adalet Bakanı böyle bir devir yapmada sakınca var mı diye araştırma yapması gerekiyor.