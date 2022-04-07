https://tr.sputniknews.com/20220407/prof-tezcan-kasikci-davasinin-devredilecegi-ulkede-temel-hak-ve-ozgurlukler-guvence-altinda-olmali-1055395855.html
Prof. Tezcan: Kaşıkçı davasının devredileceği ülkede temel hak ve özgürlükler güvence altında olmalı
Prof. Tezcan: Kaşıkçı davasının devredileceği ülkede temel hak ve özgürlükler güvence altında olmalı
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili davada durdurma kararı verildi. Dosya, Adalet... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T20:41+0300
2022-04-07T20:41+0300
2022-04-07T20:41+0300
cemal kaşıkçı
akşam postasi
suudi arabistan
dava
uluslararası dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055388753_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f2feb7864c9aa48cd81b4304b34abfc9.jpg
Kılıçdaroğlu için ‘ihtiyati tedbir' kararı alan hakim , 5.5 yıl önce avukatlıktan hakimliğe geçmiş
Kılıçdaroğlu için ‘ihtiyati tedbir' kararı alan hakim , 5.5 yıl önce avukatlıktan hakimliğe geçmiş
Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davanın Suudi Arabistan’a devrini uluslararası ceza hukukçusu Prof. Durmuş Tezcan Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Tezcan, “Mahkeme bu yargılamanın en iyi şekilde orada yapılacağını düşünüyorsa böyle bir devir olabilir. Ama devir temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir ülkeye yönelik olarak yapılabilir” dedi.Prof. Tezcan’ın açıklamalarından satır başları:Kanunlarımızda var
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055388753_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1208670e79bbffcaf6cd645f8ba0bd40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
cemal kaşıkçı, suudi arabistan, dava, uluslararası dava, аудио
Prof. Tezcan: Kaşıkçı davasının devredileceği ülkede temel hak ve özgürlükler güvence altında olmalı
Abone ol
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili davada durdurma kararı verildi. Dosya, Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan’a devredildi. Uluslararası ceza hukukçusu Prof. Tezcan, "Davanın devredileceği ülkede temel hak ve özgürlükler güvence altında olmalı" dedi.
Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili davanın Suudi Arabistan’a devrini uluslararası ceza hukukçusu Prof. Durmuş Tezcan Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Tezcan, “Mahkeme bu yargılamanın en iyi şekilde orada yapılacağını düşünüyorsa böyle bir devir olabilir. Ama devir temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir ülkeye yönelik olarak yapılabilir” dedi.
Prof. Tezcan’ın açıklamalarından satır başları:
Bu konu Avrupa Konseyi’nin önce kendi bünyesinde yaptığı bir faaliyetle başlamıştır. Bunun amacı şuydu; eğer bir ülke söz konusu şüpheli ya da sanık, başka bir ülkede oturuyorsa ki bu kişinin yabancı ya da Türk vatandaşı da olabilir deliller orada daha detaylı toplanabilecekse ve öte yandan bu kişiyi ülkeye getirtmek mümkün olamayacaksa en iyi bağlantılı devlete ve devlet kendisi dosyayı göndermeyi teklif edecek... Suudi Arabistan’ın böyle bir teklifi olmadan, koşullar da uygunsa dosyayı vermiş olabiliriz. Mahkeme bu yargılamanın en iyi şekilde orada yapılacağını düşünüyorsa olabilir. Benim söylediğim bu sistem temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir ortamda kovuşturmanın aktarılmasına dönüktür. Eğer o ülkede kovuşturulmanın aktarılması halinde dengeli bir yargılama yapılmayacaksa böyle bir devir yapılamaz. Adalet Bakanı böyle bir devir yapmada sakınca var mı diye araştırma yapması gerekiyor.
Kanunlarımızda var
Bizim kanunlarımıza baktığımızda üst sınırı bir yıl ya da daha fazla olup hapis cezasını gerektirecek suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar, şüpheli veya sanığın yabancı devletin vatandaşı olması nedeniyle Türkiye’de hazır bulundurulamaması veya adli yardımlaşma yoluyla savunmasının alınamaması halinde devredilebilir deniliyor. Türk vatandaşı olan şüpheli veya sanığın yabancı devlette muhtaç olarak bulunması ve ya delillerin devrinin, gerçeğin ortaya çıkarılmasına imkan vermesi halinde devredilebilir der 24’üncü madde. Soruşturma ve kovuşturmaların devrine ilişkin olarak devri adli merciler tarafından talep edilir. Adalet Bakanı’nın olumlu görüş vermesi üzerine talep ilgili devlete gönderilir.