https://tr.sputniknews.com/20220407/rtukten-tele1-krt-ve-halk-tv-aciklamasi--yayin-yasaklarinin-ihlal-edilmesine-yonelik-1055384214.html
RTÜK'ten 'Tele1, KRT ve Halk TV' açıklaması: Yayın yasaklarının ihlal edilmesine yönelik
RTÜK'ten 'Tele1, KRT ve Halk TV' açıklaması: Yayın yasaklarının ihlal edilmesine yönelik
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Palandöken'de gerçekleşen ve yayın yasağı getirilen bir olayla ilgili Tele1, KRT ve Halk TV'ye verilen idari para... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T13:33+0300
2022-04-07T13:33+0300
2022-04-07T13:33+0300
türkiye
rtük
tele1
krt
halk tv
erzincan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052158344_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_e236745f7b3aa86c4a3b7dea13c0bbe8.jpg
RTÜK'ten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen üst kurul toplantısında alınan müeyyide kararlarının bazı sosyal medya kullanıcıları ile bir takım basın ve yayın organları tarafından kamuoyuna farklı yansıtılarak, bazı RTÜK üyelerinin sosyal medyada "haksızca linç edildiği" belirtildi.Palandöken'deki olaya ilişkin Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilen yayın yasağını Halk TV'nin 7, KRT'nin 22 ve Tele1'in 3 kez ihlal ettiği bildirilen açıklamada, RTÜK'ün yasal görevinin mahkemelerin verdiği yayın yasaklarını ilan etmek ve olası ihlaller durumunda yaptırım uygulamak olduğu anımsatıldı.Alınan kararların içeriğinin bundan ibaret olduğu kaydedilen açıklamada, "Altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek gerekirse, üst kurulda dün alınan karar, üç medya kuruluşunun, yargı mercilerinin verdiği yayın yasaklarını ihlal etmesine yöneliktir. Verilen cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılmasına ilişkindir." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, bu gerçeğin bilinerek değerlendirmelerin yapılması, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine zarar verecek yayın içerikleriyle mücadele eden RTÜK'ün iftira ve algı operasyonlarına maruz bırakılmaması istendi.Ne olmuştu? Sosyal medyada ve bazı medya organlarında, RTÜK'ün Diyanet'in Kur'an Kursu'ndaki istismarı haberleştirdiği gerekçesiyle Halk TV, Tele 1 ve KRT'yi cezalandırdığı belirtilmişti. Ayrıca RTÜK üyesi İlhan Taşçı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1- RTÜK, Erzurum’daki Kur’an kursunda çocuklara tecavüz davasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1’e % 2 para cezası verdi. Karar, Diyanet İşleri’nin şikayeti üzerine oyçokluğuyla alındı. İstiyorlar ki; hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın. Ayıp" ifadelerini kullanmıştı.
türkiye
erzincan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052158344_130:0:894:573_1920x0_80_0_0_9ef8b2f56d1b7257ff94c7e17fe1bfb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rtük, tele1, krt, halk tv, erzincan
RTÜK'ten 'Tele1, KRT ve Halk TV' açıklaması: Yayın yasaklarının ihlal edilmesine yönelik
Abone ol
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Palandöken'de gerçekleşen ve yayın yasağı getirilen bir olayla ilgili Tele1, KRT ve Halk TV'ye verilen idari para cezalarının "elim olayın" gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının "hiçe sayılmasına" ilişkin olduğunu bildirdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen üst kurul toplantısında alınan müeyyide kararlarının bazı sosyal medya kullanıcıları ile bir takım basın ve yayın organları tarafından kamuoyuna farklı yansıtılarak, bazı RTÜK üyelerinin sosyal medyada "haksızca linç edildiği" belirtildi.
Palandöken'deki olaya ilişkin Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilen yayın yasağını Halk TV'nin 7, KRT'nin 22 ve Tele1'in 3 kez ihlal ettiği bildirilen açıklamada, RTÜK'ün yasal görevinin mahkemelerin verdiği yayın yasaklarını ilan etmek ve olası ihlaller durumunda yaptırım uygulamak olduğu anımsatıldı.
Alınan kararların içeriğinin bundan ibaret olduğu kaydedilen açıklamada, "Altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek gerekirse, üst kurulda dün alınan karar, üç medya kuruluşunun, yargı mercilerinin verdiği yayın yasaklarını ihlal etmesine yöneliktir. Verilen cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılmasına ilişkindir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bu gerçeğin bilinerek değerlendirmelerin yapılması, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine zarar verecek yayın içerikleriyle mücadele eden RTÜK'ün iftira ve algı operasyonlarına maruz bırakılmaması istendi.
Ne olmuştu?
Sosyal medyada ve bazı medya organlarında, RTÜK'ün Diyanet'in Kur'an Kursu'ndaki istismarı haberleştirdiği gerekçesiyle Halk TV, Tele 1 ve KRT'yi cezalandırdığı belirtilmişti. Ayrıca RTÜK üyesi İlhan Taşçı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1- RTÜK, Erzurum’daki Kur’an kursunda çocuklara tecavüz davasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1’e % 2 para cezası verdi. Karar, Diyanet İşleri’nin şikayeti üzerine oyçokluğuyla alındı. İstiyorlar ki; hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın. Ayıp" ifadelerini kullanmıştı.