https://tr.sputniknews.com/20220407/rus-buyukelciligi-sputnik-estonya-genel-yayin-yonetmeni-cerisevanin-serbest-birakilmasini-istedi-1055391046.html
Rus büyükelçiliği, Sputnik Estonya Genel Yayın Yönetmeni Çerişeva'nın serbest bırakılmasını istedi
Rus büyükelçiliği, Sputnik Estonya Genel Yayın Yönetmeni Çerişeva'nın serbest bırakılmasını istedi
Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliği, Sputnik Estonya'nın Genel Yayın Yönetmeni Elena Çerişeva'nın tutuklanmasını protesto ettiğini ve yetkililerden açıklama... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T16:56+0300
2022-04-07T16:56+0300
2022-04-07T17:02+0300
ukrayna krizi
estonya
sputnik
genel yayın yönetmeni
tutuklama
polis
talep
büyükelçilik
rusya
yaptırım
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Sputnik Estonya'nın genel yayın yönetmenliği görevini yürüten Elena Çerişeva, bugün 'uluslararası yaptırımları ihlal etme' suçundan Estonya'da tutuklandı. Rus büyükelçiliğine göre, Sputnik Medya editörünün tutuklanması, 'ülkelerini destekleyen Ruslara karşı bir gözdağı eylemi' olarak yorumlandı. Büyükelçilik, Çerişeva'nın tutuklanmasını protesto ettiğini ve yetkililerden açıklama beklediğini belirtti.Elçilikten yapılan açıklamada, "Estonya kolluk kuvvetleri temsilcileri tarafından bu konuda yapılan yorumlar inandırıcı ve haklı kabul edilemez. Büyükelçilik, yakın gelecekte Estonya makamlarından bu olayla ilgili açık ve kesin açıklamalar beklemektedir" denildi. Daha önce Sputnik Estonya çalışanları, uluslararası yaptırımları ihlal ettikleri şüphesiyle ülkede gözaltına alınmıştı.
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Rus büyükelçiliği, Sputnik Estonya Genel Yayın Yönetmeni Çerişeva'nın serbest bırakılmasını istedi
16:56 07.04.2022 (güncellendi: 17:02 07.04.2022) Abone ol
Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliği, Sputnik Estonya'nın Genel Yayın Yönetmeni Elena Çerişeva'nın tutuklanmasını protesto ettiğini ve yetkililerden açıklama beklediğini söyledi.
Sputnik Estonya'nın genel yayın yönetmenliği görevini yürüten Elena Çerişeva, bugün 'uluslararası yaptırımları ihlal etme' suçundan Estonya'da tutuklandı.
Rus büyükelçiliğine göre, Sputnik Medya editörünün tutuklanması, 'ülkelerini destekleyen Ruslara karşı bir gözdağı eylemi' olarak yorumlandı.
Büyükelçilik, Çerişeva'nın tutuklanmasını protesto ettiğini ve yetkililerden açıklama beklediğini belirtti.
Elçilikten yapılan açıklamada, "Estonya kolluk kuvvetleri temsilcileri tarafından bu konuda yapılan yorumlar inandırıcı ve haklı kabul edilemez. Büyükelçilik, yakın gelecekte Estonya makamlarından bu olayla ilgili açık ve kesin açıklamalar beklemektedir" denildi.
Daha önce Sputnik Estonya çalışanları, uluslararası yaptırımları ihlal ettikleri şüphesiyle ülkede gözaltına alınmıştı.