https://tr.sputniknews.com/20220407/rus-buyukelciligi-sputnik-estonya-genel-yayin-yonetmeni-cerisevanin-serbest-birakilmasini-istedi-1055391046.html

Rus büyükelçiliği, Sputnik Estonya Genel Yayın Yönetmeni Çerişeva'nın serbest bırakılmasını istedi

Rus büyükelçiliği, Sputnik Estonya Genel Yayın Yönetmeni Çerişeva'nın serbest bırakılmasını istedi

Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliği, Sputnik Estonya'nın Genel Yayın Yönetmeni Elena Çerişeva'nın tutuklanmasını protesto ettiğini ve yetkililerden açıklama... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T16:56+0300

2022-04-07T16:56+0300

2022-04-07T17:02+0300

ukrayna krizi

estonya

sputnik

genel yayın yönetmeni

tutuklama

polis

talep

büyükelçilik

rusya

yaptırım

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Sputnik Estonya'nın genel yayın yönetmenliği görevini yürüten Elena Çerişeva, bugün 'uluslararası yaptırımları ihlal etme' suçundan Estonya'da tutuklandı. Rus büyükelçiliğine göre, Sputnik Medya editörünün tutuklanması, 'ülkelerini destekleyen Ruslara karşı bir gözdağı eylemi' olarak yorumlandı. Büyükelçilik, Çerişeva'nın tutuklanmasını protesto ettiğini ve yetkililerden açıklama beklediğini belirtti.Elçilikten yapılan açıklamada, "Estonya kolluk kuvvetleri temsilcileri tarafından bu konuda yapılan yorumlar inandırıcı ve haklı kabul edilemez. Büyükelçilik, yakın gelecekte Estonya makamlarından bu olayla ilgili açık ve kesin açıklamalar beklemektedir" denildi. Daha önce Sputnik Estonya çalışanları, uluslararası yaptırımları ihlal ettikleri şüphesiyle ülkede gözaltına alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220331/sputnik-turkiyeye-neden-erisilemiyor-1055209259.html

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estonya, sputnik, genel yayın yönetmeni, tutuklama, polis, talep, büyükelçilik, rusya, yaptırım