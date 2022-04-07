https://tr.sputniknews.com/20220407/rus-film-cevirmeni-rusyada-hollywood-filmelerinin-yerini-bollywood-filmleri-alabilir-1055383763.html

Rus film çevirmeni: Bollywood, Rusya'da Hollywood'un yerini alabilir

Rus film çevirmeni: Bollywood, Rusya'da Hollywood'un yerini alabilir

Deneyimli Hollywood film çevirmeni Mila Grekova, Rusya'ya Hollywood'dan gelen yaptırımlar sonucu oluşan boşluğun Bollywood filmleri ile doldurulabileceğini... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T13:59+0300

2022-04-07T13:59+0300

2022-04-07T14:13+0300

ukrayna krizi

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çevirmen

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Disney, Warner Bros., Universal, Sony Pictures ve Paramount gibi Hollywood film devleri Rus sanatçılara yaptırım getirdi. Bu şirketler ayrıca vizyondaki filmlerin gösterimini durdurdu.Hollywood film çevirmeni Mila Grekova, Batı'dan uzaklaşan Rus film endüstrisi için Hindistan ve Güney Kore'nin alternatif olabileceğini öne sürdü. Rus çevirmen Asya ülkelerinden filmler yayınlamaya baktığını ve Bollywood'un Rusya'da Hollywood'un yerini alabileceğini söyledi.Filmleri Rusçaya çevirme konusunda yıllarını harcayan Grekova, Bollywood'un Rus sinemasında büyüme potansiyeline sahip olduğunu ancak çevirmenler için en büyük zorluğun Hintçe filmleri Rusça'ya çevirmek olduğunu belitti.AFP haber ajansına konuşan Grekova, Hindistan'ın yaptırımları reddetmesine atıfta bulunarak, "Bollywood filmleri, Rusya'da Hollywood filmlerinin yerini alabilir ancak benim Hintçe öğrenmem için artık çok geç" dedi.Batı'nın Rus sanatçıları ve çalışanlarına yaptırım uygulaması nedeniyle yüzlerce film endüstrisi çalışanı işsiz kaldı.'Bugün nefret ettiğim Batı, Putin değil'Hollywood devlerinin Rus çalışanlarına yönelik yaptırımları ve Rusya'da yeni filmlerin vizyona girmemesinin ardından işini kaybeden Grekova, mevcut durum sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı bakış açısının değişmediğini ifade etti. 56 yaşındaki çevirmen, "Bugün nefret ettiğim Batı, Putin değil" dedi. Öte yandan, Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi'ne göre, Ruslar geçen yıl 145.7 milyon bilet satarak Avrupa sinemalarında en yüksek seyirci hacmini oluşturdu.Rus film endüstrisi; Bollywood, Güney Kore ve diğer Asya ülkelerinden gişe rekorları kıran filmleri yayınlamayı planlarken, bu durum dublaj sanatçılarına ve çevirmenlere olan talebin artmasına neden oldu.

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bollywood, hollywood, disney, rusya, yaptırım, film, sinema, işsizlik, çevirmen