https://tr.sputniknews.com/20220407/rusya-buca-vakasina-benzer-enformasyon-sabotajlariyla-aktif-sekilde-mucadele-edilmesi-gerekiyor-1055392908.html
Rusya: Buça vakasına benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerekiyor
Rusya: Buça vakasına benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerekiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında toplanan Güvenlik Konseyi'nin Buça vakasına benzer enformasyon sabotajlarıyla... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T17:56+0300
2022-04-07T17:56+0300
2022-04-07T17:54+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
buça
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055333762_0:0:3469:1952_1920x0_80_0_0_74740622d6785440a593edc2affd19bb.jpg
Peskov'un aktardığına göre Putin ve Güvenlik Konseyi üyeleri, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ve Rusya-Ukrayna müzakerelerinin gidişatını istişare etti. Putin ve kurmayları, Ukrayna tarafının Buça kentinde gerçekleştirdiğine benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
rusya
ukrayna
buça
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055333762_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_47b90d69fd75d0c92d2270a1e08bfb52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, vladimir putin, buça
Rusya: Buça vakasına benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerekiyor
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında toplanan Güvenlik Konseyi'nin Buça vakasına benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.
Peskov'un aktardığına göre Putin ve Güvenlik Konseyi üyeleri, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ve Rusya-Ukrayna müzakerelerinin gidişatını istişare etti.
Putin ve kurmayları, Ukrayna tarafının Buça kentinde gerçekleştirdiğine benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.