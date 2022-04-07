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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/rusya-buca-vakasina-benzer-enformasyon-sabotajlariyla-aktif-sekilde-mucadele-edilmesi-gerekiyor-1055392908.html
Rusya: Buça vakasına benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerekiyor
Rusya: Buça vakasına benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerekiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında toplanan Güvenlik Konseyi'nin Buça vakasına benzer enformasyon sabotajlarıyla... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T17:56+0300
2022-04-07T17:54+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
buça
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Peskov'un aktardığına göre Putin ve Güvenlik Konseyi üyeleri, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ve Rusya-Ukrayna müzakerelerinin gidişatını istişare etti. Putin ve kurmayları, Ukrayna tarafının Buça kentinde gerçekleştirdiğine benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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rusya, ukrayna, vladimir putin, buça

Rusya: Buça vakasına benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerekiyor

17:56 07.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında toplanan Güvenlik Konseyi'nin Buça vakasına benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.
Peskov'un aktardığına göre Putin ve Güvenlik Konseyi üyeleri, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ve Rusya-Ukrayna müzakerelerinin gidişatını istişare etti.
Putin ve kurmayları, Ukrayna tarafının Buça kentinde gerçekleştirdiğine benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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