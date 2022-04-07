https://tr.sputniknews.com/20220407/rusya-buca-vakasina-benzer-enformasyon-sabotajlariyla-aktif-sekilde-mucadele-edilmesi-gerekiyor-1055392908.html

Rusya: Buça vakasına benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerekiyor

Rusya: Buça vakasına benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerekiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında toplanan Güvenlik Konseyi'nin Buça vakasına benzer enformasyon sabotajlarıyla... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T17:56+0300

2022-04-07T17:56+0300

2022-04-07T17:54+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir putin

buça

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Peskov'un aktardığına göre Putin ve Güvenlik Konseyi üyeleri, Ukrayna'daki özel askeri harekatın ve Rusya-Ukrayna müzakerelerinin gidişatını istişare etti. Putin ve kurmayları, Ukrayna tarafının Buça kentinde gerçekleştirdiğine benzer enformasyon sabotajlarıyla aktif şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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ukrayna

buça

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rusya, ukrayna, vladimir putin, buça