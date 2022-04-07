https://tr.sputniknews.com/20220407/saglik-bakani-kocadan-nisa-mihriban-bebek-aciklamasi-beyin-olumu-tespit-edilmemistir-1055397972.html

Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması: Beyin ölümü tespit edilmemiştir

Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması: Beyin ölümü tespit edilmemiştir

Pendik'te boş arazide bulunan Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T22:28+0300

2022-04-07T22:28+0300

2022-04-07T22:37+0300

fahrettin koca

türkiye

bebek

beyin ölümü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097823_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_295436244a39ba50c5a9947104478188.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş bulunan Nisa Mihriban bebeğin, beyin ölümünün tespit edilmediğini, genel durumunun ciddi olup tedavisinin sürdüğünü bildirdi.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

türkiye

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, bebek, beyin ölümü