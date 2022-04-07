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https://tr.sputniknews.com/20220407/saglik-bakani-kocadan-nisa-mihriban-bebek-aciklamasi-beyin-olumu-tespit-edilmemistir-1055397972.html
Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması: Beyin ölümü tespit edilmemiştir
Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması: Beyin ölümü tespit edilmemiştir
Pendik'te boş arazide bulunan Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T22:28+0300
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fahrettin koca
türkiye
bebek
beyin ölümü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş bulunan Nisa Mihriban bebeğin, beyin ölümünün tespit edilmediğini, genel durumunun ciddi olup tedavisinin sürdüğünü bildirdi.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, bebek, beyin ölümü

Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması: Beyin ölümü tespit edilmemiştir

22:28 07.04.2022 (güncellendi: 22:37 07.04.2022)
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© İHA
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Pendik'te boş arazide bulunan Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş bulunan Nisa Mihriban bebeğin, beyin ölümünün tespit edilmediğini, genel durumunun ciddi olup tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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