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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/savunma-bakani-akar-rus-mevkidasi-soygu-ile-telefonda-gorustu-1055394583.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T19:37+0300
2022-04-07T19:42+0300
hulusi akar
sergey şoygu
ukrayna krizi
savunma bakanı
ukrayna krizi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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hulusi akar, sergey şoygu, ukrayna krizi, savunma bakanı

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

19:37 07.04.2022 (güncellendi: 19:42 07.04.2022)
© Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Görüşmede, Bakan Akar tarafından; diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Maripol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır.

İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edilmiştir"

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