https://tr.sputniknews.com/20220407/shell-rusyadan-cekilmek-5-milyar-dolara-mal-oldu--1055386495.html

Shell: Rusya'dan çekilmek 5 milyar dolara mal oldu

Shell: Rusya'dan çekilmek 5 milyar dolara mal oldu

Shell, Ukrayna operasyonuna tepki olarak Rusya'dan çekilme kararının uluslararası enerji devi açısından 4 ila 5 milyar dolar arasında bir kayba neden olduğunu... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T14:45+0300

2022-04-07T14:45+0300

2022-04-07T14:48+0300

ukrayna krizi

rusya

shell

ukrayna

yaptırım

karar

enerji

maliyet

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Londra merkezli enerji devi Shell'den perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'dan çekilme kararının yılın ilk çeyreğinde şirket kazançlarını 4 milyar ila 5 milyar dolar arasında azaltacağı belirtildi.Bu tahmin, 5 Mayıs tarihli ilk çeyrek kazançlarının tamamının yayınlanmasından önce yayınlanan güncellemenin bir parçası olarak paylaşıldı. Firma geçen ay, Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle 'dehşete düştüğünü' belirterek Gazprom ile ortak girişimlerden çıktığını duyurmuştu.Shell daha sonra Rus petrolünü satın almayı bırakacağını ve 'finansal sonuçları ne olursa olsun' Rus hidrokarbonlarıyla herhangi bir ilişkiden çekileceğini de bildirdi.Şirketin yıllık raporuna göre, Rusya'daki varlıklar tek başına geçen yılın sonunda yaklaşık 3 milyar dolar değerindeydi.

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rusya, shell, ukrayna, yaptırım, karar, enerji, maliyet