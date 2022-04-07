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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/shell-rusyadan-cekilmek-5-milyar-dolara-mal-oldu--1055386495.html
Shell: Rusya'dan çekilmek 5 milyar dolara mal oldu
Shell: Rusya'dan çekilmek 5 milyar dolara mal oldu
Shell, Ukrayna operasyonuna tepki olarak Rusya'dan çekilme kararının uluslararası enerji devi açısından 4 ila 5 milyar dolar arasında bir kayba neden olduğunu... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T14:45+0300
2022-04-07T14:48+0300
ukrayna krizi
rusya
shell
ukrayna
yaptırım
karar
enerji
maliyet
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Londra merkezli enerji devi Shell'den perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'dan çekilme kararının yılın ilk çeyreğinde şirket kazançlarını 4 milyar ila 5 milyar dolar arasında azaltacağı belirtildi.Bu tahmin, 5 Mayıs tarihli ilk çeyrek kazançlarının tamamının yayınlanmasından önce yayınlanan güncellemenin bir parçası olarak paylaşıldı. Firma geçen ay, Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle 'dehşete düştüğünü' belirterek Gazprom ile ortak girişimlerden çıktığını duyurmuştu.Shell daha sonra Rus petrolünü satın almayı bırakacağını ve 'finansal sonuçları ne olursa olsun' Rus hidrokarbonlarıyla herhangi bir ilişkiden çekileceğini de bildirdi.Şirketin yıllık raporuna göre, Rusya'daki varlıklar tek başına geçen yılın sonunda yaklaşık 3 milyar dolar değerindeydi.
https://tr.sputniknews.com/20220325/bloomberg-avrupanin-40-gunluk-motorin-stoku-kaldi-1055052772.html
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rusya, shell, ukrayna, yaptırım, karar, enerji, maliyet

Shell: Rusya'dan çekilmek 5 milyar dolara mal oldu

14:45 07.04.2022 (güncellendi: 14:48 07.04.2022)
© REUTERS / Toby MelvilleShell - logo
Shell - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Toby Melville
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Shell, Ukrayna operasyonuna tepki olarak Rusya'dan çekilme kararının uluslararası enerji devi açısından 4 ila 5 milyar dolar arasında bir kayba neden olduğunu açıkladı.
Londra merkezli enerji devi Shell'den perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'dan çekilme kararının yılın ilk çeyreğinde şirket kazançlarını 4 milyar ila 5 milyar dolar arasında azaltacağı belirtildi.
Bu tahmin, 5 Mayıs tarihli ilk çeyrek kazançlarının tamamının yayınlanmasından önce yayınlanan güncellemenin bir parçası olarak paylaşıldı.
Firma geçen ay, Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle 'dehşete düştüğünü' belirterek Gazprom ile ortak girişimlerden çıktığını duyurmuştu.
Shell daha sonra Rus petrolünü satın almayı bırakacağını ve 'finansal sonuçları ne olursa olsun' Rus hidrokarbonlarıyla herhangi bir ilişkiden çekileceğini de bildirdi.
Şirketin yıllık raporuna göre, Rusya'daki varlıklar tek başına geçen yılın sonunda yaklaşık 3 milyar dolar değerindeydi.
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