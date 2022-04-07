https://tr.sputniknews.com/20220407/sosyal-medyadan-pkk-propagandasi-yapan-4-kisi-gozaltina-alindi-1055392422.html
Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
Malatya'da sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T17:38+0300
2022-04-07T17:38+0300
2022-04-07T17:38+0300
türkiye
pkk
propaganda
malatya
gözaltı
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapıldığını belirledi.Şüphelileri tespit edip harekete geçen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı.Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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pkk, propaganda, malatya, gözaltı
Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
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Malatya'da sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapıldığını belirledi.
Şüphelileri tespit edip harekete geçen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.