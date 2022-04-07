https://tr.sputniknews.com/20220407/suudi-arabistan-5-ay-sonra-lubnanla-diplomatik-iliskilerini-yeniden-kurdu-1055397791.html

Suudi Arabistan 5 ay sonra Lübnan'la diplomatik ilişkilerini yeniden kurdu

Suudi Arabistan 5 ay sonra Lübnan'la diplomatik ilişkilerini yeniden kurdu

Suudi Arabistan, 5 ay önce Lübnan'dan çektiği Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari'yi yeniden bu ülkeye gönderme kararı aldığını duyurdu. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T22:25+0300

2022-04-07T22:25+0300

2022-04-07T22:25+0300

dünya

suudi arabistan

lübnan

necib mikati

büyükelçi

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ile Ekim 2021'de kesilen diplomatik ve ticari ilişkiler hakkında yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Buhari'yi yeniden Lübnan'a gönderme kararı aldığı aktarıldı.Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin 21 Mart'ta Körfez ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin söylediği sözlere atıf yapılan açıklamada, "Lübnan Başbakanı'nın Krallık (Suudi Arabistan) ve Körfez İş Birliği Konseyi ülkeleriyle iş birliğini geliştirme konusundaki kararlığı ile Krallık ve Körfez'i etkileyen her türlü siyasi, askeri ve güvenlik faaliyetlerinin durdurulmasını teyit etmesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.Lübnan ve Körfez arasındaki krizEski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.Bunun üzerine Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmiş ancak buna rağmen ilişkiler düzelmemişti.Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.Lübnan Başbakanı Mikati, 21 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, hükümetinin Lübnan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye kararlı olduğunu kaydetmişti.Mikati ayrıca Suudi Arabistan ve KİK ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve istikrarını ihlal eden Lübnan kaynaklı tüm siyasi, askeri, güvenlik ve medya faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini bildirmişti.Bu açıklamalar üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ülkesi ile Körfez ülkeleri ilişkileri hakkında yaptığı açıklamadaki "olumlu noktaları" memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.Riyad yönetimiyle eş zamanlı olarak Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Mikati için benzer açıklamalarda bulunmuştu.Ardından Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 26 Mart'ta görüşen Mikati, tüm Arap ülkelerinin ve Körfez'in Lübnan ile ilişkilerinde yeniden normalleşme yaşanacağını dile getirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211029/suudi-arabistan-lubnan-buyukelcisini-sinirdisi-ediyor-1050312232.html

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