Tel Aviv'de silahlı saldırı: 3'ü ağır çok sayıda yaralı
21:35 07.04.2022 (güncellendi: 21:40 07.04.2022)
Russia Today (RT) muhabiri, İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Dizengoff Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3'ü ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
5 إصابات في عملية إطلاق نار في شارع "ديزنجوف" بالداخل المحتل ثلاثة منها وصفت بالخطيرة pic.twitter.com/9AXBvAOyjU— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 7, 2022
Chanel 13 TV kanalı, ambulans servisine dayandırdığı haberinde, saldırıda en az 5 kişinin yaralandığını belirtti. Sosyal medyada yayınlanan videoda, Polis memurlarının ve acil servisin olay yerine müdahalede bulunduğu görülüyor.
#BREAKING: More then 6 injured in multiple locations in a shooting attack in Tel Aviv (video: @rbinyamini) pic.twitter.com/sluRKQHHGg— Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 7, 2022
#BREAKING: MDA Director General says there is active shootings in five locations in central Tel Aviv. Deaths and injuries reported. #BreakingNews pic.twitter.com/XZKtiqxr0c— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) April 7, 2022