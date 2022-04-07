https://tr.sputniknews.com/20220407/tel-avivde-silahli-saldiri-3u-agir-cok-sayida-yarali-1055396856.html

Tel Aviv'de silahlı saldırı: 3'ü ağır çok sayıda yaralı

Tel Aviv'de silahlı saldırı: 3'ü ağır çok sayıda yaralı

Russia Today (RT) muhabiri, İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Dizengoff Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3'ü ağır olmak üzere çok sayıda kişinin... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T21:35+0300

2022-04-07T21:35+0300

2022-04-07T21:40+0300

israil

tel aviv

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Chanel 13 TV kanalı, ambulans servisine dayandırdığı haberinde, saldırıda en az 5 kişinin yaralandığını belirtti. Sosyal medyada yayınlanan videoda, Polis memurlarının ve acil servisin olay yerine müdahalede bulunduğu görülüyor.

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israil, tel aviv