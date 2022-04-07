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Tel Aviv'de silahlı saldırı: 3'ü ağır çok sayıda yaralı
Tel Aviv'de silahlı saldırı: 3'ü ağır çok sayıda yaralı
Russia Today (RT) muhabiri, İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Dizengoff Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3'ü ağır olmak üzere çok sayıda kişinin... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T21:35+0300
2022-04-07T21:40+0300
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Chanel 13 TV kanalı, ambulans servisine dayandırdığı haberinde, saldırıda en az 5 kişinin yaralandığını belirtti. Sosyal medyada yayınlanan videoda, Polis memurlarının ve acil servisin olay yerine müdahalede bulunduğu görülüyor.
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israil, tel aviv

Tel Aviv'de silahlı saldırı: 3'ü ağır çok sayıda yaralı

21:35 07.04.2022 (güncellendi: 21:40 07.04.2022)
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Russia Today (RT) muhabiri, İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Dizengoff Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3'ü ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Chanel 13 TV kanalı, ambulans servisine dayandırdığı haberinde, saldırıda en az 5 kişinin yaralandığını belirtti. Sosyal medyada yayınlanan videoda, Polis memurlarının ve acil servisin olay yerine müdahalede bulunduğu görülüyor.
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