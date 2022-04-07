https://tr.sputniknews.com/20220407/teravih-namazina-gidiyorum-diye-cikan-16-yasindaki-canbolattan-3-gundur-haber-alinamiyor-1055383690.html

'Teravih namazına gidiyorum' diye çıkan 16 yaşındaki Canbolat'tan, 3 gündür haber alınamıyor

'Teravih namazına gidiyorum' diye çıkan 16 yaşındaki Canbolat'tan, 3 gündür haber alınamıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Teravih namazına gidiyorum" diye evden çıkan 16 yaşındaki Canbolat Arslantaş'tan 3 gündür haber alınamıyor 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T13:24+0300

2022-04-07T13:24+0300

2022-04-07T13:24+0300

yaşam

teravih namazı

osmaniye

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İlçeye bağlı Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Canbolat Arslantaş, 4 Nisan günü akşam saat 19.40 sıralarında ağabeyine "Teravih namazına gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bir daha geri dönmeyen Canbolat Arslantaş'tan yakınları haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.Oğlundan 3 gündür haber alamadıklarını belirten baba Adnan Arslantaş, "Çocuğumun ailesi ile bir problemi, bir sıkıntısı yoktu. Bir kavga bir dövüş yoktu. Daha önce bu şekilde hiç davranmadı. Annesi köydeydi. Bende işe gitmiştim çalışıyordum. Abisi evdeydi. Abisine mahallemizde bulunan camiye teravih namazına gidiyorum, demiş ve evden çıkmış. Geri dönmedi. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Oğlumu görenlerin veya yerini bilenlerin polise haber vermesini istiyoruz" dedi.

osmaniye

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teravih namazı, osmaniye