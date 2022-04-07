Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220407/ticaret-bakanligi-ormana-biber-dokme-goruntuleri-eskidir-ve-tam-kapanma-donemine-aittir-1055387602.html
Ticaret Bakanlığı: Ormana biber dökme görüntüleri eskidir ve tam kapanma dönemine aittir
Ticaret Bakanlığı: Ormana biber dökme görüntüleri eskidir ve tam kapanma dönemine aittir
Ticaret Bakanlığı sosyal medyada ortaya çıkan sebzelerin çöpe atıldığına dair haberleri servis edenlere yönelik açıklamada bulundu. Bakanlık görüntülerin... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T15:04+0300
2022-04-07T15:04+0300
türkiye
ticaret
ticaret bakanlığı
mehmet muş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104220/38/1042203842_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5dd2cd15d29c59a63d4e070d9050d8c4.jpg
Ticaret Bakanlığı resmi Twitter hesabından kamuoyunu yanıltıcı servis edilen haberlerle ilgili açıklama yaptı.Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220326/turkiye-halciler-federasyonu-baskani-yuksel-tavsan-meyve-ve-sebzeye-zam-bekleniyor-1055066671.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104220/38/1042203842_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_7726175ef027b049eeadf3619438e13a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ticaret, ticaret bakanlığı, mehmet muş

Ticaret Bakanlığı: Ormana biber dökme görüntüleri eskidir ve tam kapanma dönemine aittir

15:04 07.04.2022
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Ticaret Bakanlığı sosyal medyada ortaya çıkan sebzelerin çöpe atıldığına dair haberleri servis edenlere yönelik açıklamada bulundu. Bakanlık görüntülerin asılsız ve eski olduğunu belirtti.
Ticaret Bakanlığı resmi Twitter hesabından kamuoyunu yanıltıcı servis edilen haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Son dönemlerde sosyal medyada eski tarihli bazı görüntüler kullanılarak çeşitli sebzelerin çöpe döküldüğüne dair haberler servis edilmekte ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla bir algı operasyonu yürütülmektedir. Bu görüntülere ilişkin doğru bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz: İki gündür sosyal medyada dolaştırılan "Biber Üreticisinin Biberleri Ormana Dökmesi" görüntüsü 4 Mayıs 2021 tarihine aittir. Bu tarih pandemi nedeniyle tam kapama dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde pazaryerlerinin kapalı olması nedeniyle üreticiler ürünlerini satamamıştır. Ancak bu görüntüler sanki dün gerçeklemiş gibi servis edilmektedir. Yine "İstanbul Toptancı Halinde Sebzelerin Çöpe Dökülmesi" görüntüleri 2019 Yılı Kurban Bayramı tatilinin bittiği güne ait olup, bayram boyunca toptancı halinin kapalı olması nedeniyle satılamayarak, özelliğini kaybeden ürünlerin imhasına ilişkindir. İmhanın usulüne uygun yapılmaması nedeniyle gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Bu görüntüler de maksatlı olarak yeniymiş gibi servis edilmiştir. Öte yandan birkaç gündür sosyal medyada yer alan "Boş Araziler Kuru Soğan Dökülmesi" görüntülerine ilişkin ise Bakanlığımızca yapılan tespitte bu ürünlerin depolarda elleçleme sonrası çürüme ve bozulma nedeniyle ayıklanan ürünler olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte ürünlerin imhasına usulüne uygun yapılmaması nedeniyle Belediyelerce cezai işlem uygulanması sağlanmıştır. Sebze ve meyve ticaretine ilişkin denetimler ülke genelinde kesintisiz şekilde devam ettirilmektedir. Halkımızı sosyal medyada yer alan eski tarihli ve asılsız görüntülere itibar etmemeli, Bakanlığımızca yapılan resmi açıklamaları takip etmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Manav, sebze, meyve, fiyat - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
EKONOMİ
Meyve ve sebzeye zam bekleniyor
26 Mart, 16:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала