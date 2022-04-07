https://tr.sputniknews.com/20220407/trabzondaki-kacak-kazi-gocuk-altinda-kalan-kisi-hayatini-kaybetti-1055376637.html

Trabzon'da kaçak kazı: Göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Trabzon'da kaçak kazı: Göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Arsin ilçesinde, kaçak kazı sırasında göçük oluştu. Kaya parçası ve toprak birikintisinin altından kalan bir kişi hayatını kaybetti. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T09:52+0300

2022-04-07T09:52+0300

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türkiye

kazı

trabzon

kaçak kazı

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Trabzon'un Arsin ilçesinde, kaçak kazı yapan Ö.F.K., meydana gelen göçük sonucu kaya parçaları ve toprak birikintisinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkartılan Ö.F.K.'nin cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220315/mezarlikta-kacak-kazi-yapan-profesor-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054741384.html

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