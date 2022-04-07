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Trabzon'da kaçak kazı: Göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Trabzon'da kaçak kazı: Göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un Arsin ilçesinde, kaçak kazı sırasında göçük oluştu. Kaya parçası ve toprak birikintisinin altından kalan bir kişi hayatını kaybetti. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T09:52+0300
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türkiye
kazı
trabzon
kaçak kazı
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Trabzon'un Arsin ilçesinde, kaçak kazı yapan Ö.F.K., meydana gelen göçük sonucu kaya parçaları ve toprak birikintisinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkartılan Ö.F.K.'nin cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220315/mezarlikta-kacak-kazi-yapan-profesor-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054741384.html
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kazı, trabzon, kaçak kazı

Trabzon'da kaçak kazı: Göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

09:52 07.04.2022
© İHATrabzon'daki kaçak kazı: Göçük altında kaldı
Trabzon'daki kaçak kazı: Göçük altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© İHA
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Trabzon'un Arsin ilçesinde, kaçak kazı sırasında göçük oluştu. Kaya parçası ve toprak birikintisinin altından kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Arsin ilçesinde, kaçak kazı yapan Ö.F.K., meydana gelen göçük sonucu kaya parçaları ve toprak birikintisinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkartılan Ö.F.K.'nin cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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