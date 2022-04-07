https://tr.sputniknews.com/20220407/trabzondaki-kacak-kazi-gocuk-altinda-kalan-kisi-hayatini-kaybetti-1055376637.html
Trabzon'da kaçak kazı: Göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Trabzon'da kaçak kazı: Göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un Arsin ilçesinde, kaçak kazı sırasında göçük oluştu. Kaya parçası ve toprak birikintisinin altından kalan bir kişi hayatını kaybetti. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T09:52+0300
2022-04-07T09:52+0300
2022-04-07T09:52+0300
türkiye
kazı
trabzon
kaçak kazı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055376561_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_634e9ff4405d5812b873b2d0d33b0370.jpg
Trabzon'un Arsin ilçesinde, kaçak kazı yapan Ö.F.K., meydana gelen göçük sonucu kaya parçaları ve toprak birikintisinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkartılan Ö.F.K.'nin cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220315/mezarlikta-kacak-kazi-yapan-profesor-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054741384.html
türkiye
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055376561_0:0:1241:931_1920x0_80_0_0_fd3c15b5b030ff16d51594f69636a328.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kazı, trabzon, kaçak kazı
Trabzon'da kaçak kazı: Göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Abone ol
Trabzon'un Arsin ilçesinde, kaçak kazı sırasında göçük oluştu. Kaya parçası ve toprak birikintisinin altından kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Arsin ilçesinde, kaçak kazı yapan Ö.F.K., meydana gelen göçük sonucu kaya parçaları ve toprak birikintisinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkartılan Ö.F.K.'nin cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.