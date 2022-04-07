https://tr.sputniknews.com/20220407/turkiye-yeniden-yagis-dalgasinin-etkisi-altina-girecek-1055375096.html

Türkiye yeniden yağış dalgasının etkisi altına girecek

Türkiye yeniden yağış dalgasının etkisi altına girecek

Meteoroloji’den yağış uyarısı geldi. Özellikle Marmara Bölgesi için yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T07:26+0300

2022-04-07T07:26+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak yağışlı hava yurda geri dönüyor. 35 il için 'sarı', 7 il için 'turuncu' uyarıda bulunuldu. Son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İstanbul'da sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağışlı hava 2 gün sürecekBatı kesimlerinden başlayarak yurdun yeni bir yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, "Güneydoğu Anadolu hariç yurdun birçok bölümünde bugün ve yarın yağış bekliyoruz" dedi.Özellikle Marmara’nın doğusunda kuvvetli yerel yağışlar bekleniyor.Toz taşınımı uyarısıÖte yandan yurdun doğusunda, Suriye üzerinden gelen toz taşınımının görülmesi bekleniyor.

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