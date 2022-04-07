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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/twitter-rusya-hukumetiyle-baglantili-300den-fazla-hesabi-gorunmez-hale-getirdigini-acikladi-1055388533.html
Twitter, Rusya hükümetiyle bağlantılı 300'den fazla hesabı görünmez hale getirdiğini açıkladı
Twitter, Rusya hükümetiyle bağlantılı 300'den fazla hesabı görünmez hale getirdiğini açıkladı
Batı anlatısını sorgulayan bireysel paylaşımları bile karartan Twitter, bilgi edinme özgürlüğüne bir darbe daha indirdi. Sosyal medya devi, "Rus hükümeti... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T15:47+0300
2022-04-07T16:26+0300
ukrayna krizi
twitter
rusya
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Medyaya küresel erişim neredeyse tamamen dijitalleşmişken, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve etkilerine gelindiğinde, daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde sadece Batı tarafının anlatısı ve görüşlerinin erişime açık olması dayatmasının kapsamı her gün genişliyor. RT ve Sputnik gibi Rusya devlet medyasının hesaplarına erişimi engelleme uygulamasının bir benzerini Kremlin bağlantılı resmi hesaplara da getirdiğini duyuran sosyal medya devinin şirket blog hesabından şu açıklama yapıldı: "Rus hükümeti tarafından işletilen Twitter hesapları, artık Ana Zaman Çizelgesi, Keşfet, Arama ve diğer hizmetlerde kullanıcıların karşısına çıkarılmayacak veya kullanıcılara önerilmeyecek." Twitter, bu hamlenin Rusya'ya ait 300'den fazla hesabı etkileyeceğini belirtti. 'Serbest bilgi akışını sağlamaya yönelik yeni politika uyarınca'Şirketin bunun kaynağı olarak gösterdiği Twitter'ın 'serbest bilgi akışını sağlamaya yönelik yeni politikası', Twitter'ın platformunda 'devletlerarası silahlı çatışmalara karışan' ve aynı zamanda 'serbest bilgiye erişimi kısıtlayan' hükümetler tarafından işletilen hesapları öne çıkarmamak veya önermemek olarak açıklandı.'Sivil toplum gruplarının dile getirdiği endişelerin izinden gidildi'Bu politikaya ilk kez başvurulması da Ukrayna'daki özel askeri operasyonu gerekçesiyle Rusya'yı hedef aldı. Bunun için 'resmi Rus hesaplarının savaş hakkında propaganda yapmaya devam ettiğine dair sivil toplum gruplarının dile getirdiği endişelerin izinden gidildiği' gerekçesi sunuldu.Twitter'ın site bütünlüğünden sorumlu yöneticisi Yoel Roth, "Bu önlem, Twitter'daki kişilerin takip etmedikleri müddetçe bu hesaplardan gelen tweetleri görme ihtimalini büyük ölçüde azaltıyor" diye tweetledi. 'Devletlerarası çatışmaların ötesinde diğer durumları da kapsayacak şekilde genişletilebilir'Dijital faşizmde sınır tanımayacağının işaretini veren sosyal medya devi, politikanın gelecekte 'devletlerarası silahlı çatışmaların ötesinde diğer durumları da kapsayacak şekilde genişletilebileceğini' açıklamasına ekledi. Twitter'ın salı günkü açıklaması, Rusya devleti ve hükümetiyle bağlantılı resmi hesapların tümden yasaklanmasının bir adım gerisinde kaldı. Devlet başkanlığı, bakanlıklar, diplomatik temsilciliklerin hesaplarıTwitter'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ofisi, Rusya'nın dışişleri ve savunma bakanlıkları ve diplomatik misyonları dahil Rus hükümetinin sayısız hesabının milyonlarca takipçisi var.Rusya'nın Britanya Büyükelçiliği'nin karşı kanıt sunduğu tweetler kaldırılmıştıTwitter, geçen ay Rusya'nın Britanya Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bir hastanenin bombalanması hakkındaki haberlere itiraz eden tweetlerini kaldırmış, bunu da 'şiddet olaylarını inkarla mücadele politikalarının ihlaliyle' gerekçelendirmişti. Ancak elçilik hesabına dokunmamıştı. Bunu bazı kesimlerden 'Twitter'ın Rusya hesaplarına karşı daha sistematik yaklaşım benimsemesi' çağrıları takip ederken, özellikle bazı ABD'li milletvekilleri, Rus hükümetinin Twitter hesaplarının tamamen yasaklanmasını talep etti.Savaş esirleriyle ilgili içeriğin kaldırılmasının zamanlamasıTwitter, salı günkü bir diğer açıklamasında, 'Cenevre Sözleşmesi'nin savaş esirlerinin aşağılanmasını yasaklayan bir hükmünü yerine getirmeye başlayacağını' duyurdu.Buna göre platform artık hükümet ve devlet bağlantılı medya hesaplarından savaş esirleriyle ilgili içerikleri kaldırmalarını isteyecek veya kamu yararına sayılabilecek savaş esirleriyle ilgili diğer içeriklere uyarı etiketleri koyacak. Hem hükümet hem de hükümet dışı kullanıcılar, alay etme, hakaret etme veya misilleme çağrısı yapma niyetiyle paylaştıkları takdirde, savaş esirleriyle ilgili içeriği kaldırmaya zorlanacak.Bu değişiklik, tam da Ukrayna güçlerinin esir aldıkları Rusya askerlerine yönelik işkence ve katliam videolarının gündeme düştüğü sırada geldi.
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Twitter, Rusya hükümetiyle bağlantılı 300'den fazla hesabı görünmez hale getirdiğini açıkladı

15:47 07.04.2022 (güncellendi: 16:26 07.04.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVtwitter
twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Batı anlatısını sorgulayan bireysel paylaşımları bile karartan Twitter, bilgi edinme özgürlüğüne bir darbe daha indirdi. Sosyal medya devi, "Rus hükümeti tarafından işletilen Twitter hesapları, artık Ana Zaman Çizelgesi, Keşfet, Arama ve diğer hizmetlerde kullanıcıların karşısına çıkarılmayacak veya kullanıcılara önerilmeyecek" açıklamasını yaptı.
Medyaya küresel erişim neredeyse tamamen dijitalleşmişken, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve etkilerine gelindiğinde, daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde sadece Batı tarafının anlatısı ve görüşlerinin erişime açık olması dayatmasının kapsamı her gün genişliyor.
RT ve Sputnik gibi Rusya devlet medyasının hesaplarına erişimi engelleme uygulamasının bir benzerini Kremlin bağlantılı resmi hesaplara da getirdiğini duyuran sosyal medya devinin şirket blog hesabından şu açıklama yapıldı:
"Rus hükümeti tarafından işletilen Twitter hesapları, artık Ana Zaman Çizelgesi, Keşfet, Arama ve diğer hizmetlerde kullanıcıların karşısına çıkarılmayacak veya kullanıcılara önerilmeyecek."
Twitter, bu hamlenin Rusya'ya ait 300'den fazla hesabı etkileyeceğini belirtti.

'Serbest bilgi akışını sağlamaya yönelik yeni politika uyarınca'

Şirketin bunun kaynağı olarak gösterdiği Twitter'ın 'serbest bilgi akışını sağlamaya yönelik yeni politikası', Twitter'ın platformunda 'devletlerarası silahlı çatışmalara karışan' ve aynı zamanda 'serbest bilgiye erişimi kısıtlayan' hükümetler tarafından işletilen hesapları öne çıkarmamak veya önermemek olarak açıklandı.

'Sivil toplum gruplarının dile getirdiği endişelerin izinden gidildi'

Bu politikaya ilk kez başvurulması da Ukrayna'daki özel askeri operasyonu gerekçesiyle Rusya'yı hedef aldı. Bunun için 'resmi Rus hesaplarının savaş hakkında propaganda yapmaya devam ettiğine dair sivil toplum gruplarının dile getirdiği endişelerin izinden gidildiği' gerekçesi sunuldu.
Twitter'ın site bütünlüğünden sorumlu yöneticisi Yoel Roth, "Bu önlem, Twitter'daki kişilerin takip etmedikleri müddetçe bu hesaplardan gelen tweetleri görme ihtimalini büyük ölçüde azaltıyor" diye tweetledi.

'Devletlerarası çatışmaların ötesinde diğer durumları da kapsayacak şekilde genişletilebilir'

Dijital faşizmde sınır tanımayacağının işaretini veren sosyal medya devi, politikanın gelecekte 'devletlerarası silahlı çatışmaların ötesinde diğer durumları da kapsayacak şekilde genişletilebileceğini' açıklamasına ekledi.
Twitter'ın salı günkü açıklaması, Rusya devleti ve hükümetiyle bağlantılı resmi hesapların tümden yasaklanmasının bir adım gerisinde kaldı.

Devlet başkanlığı, bakanlıklar, diplomatik temsilciliklerin hesapları

Twitter'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ofisi, Rusya'nın dışişleri ve savunma bakanlıkları ve diplomatik misyonları dahil Rus hükümetinin sayısız hesabının milyonlarca takipçisi var.

Rusya'nın Britanya Büyükelçiliği'nin karşı kanıt sunduğu tweetler kaldırılmıştı

Twitter, geçen ay Rusya'nın Britanya Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bir hastanenin bombalanması hakkındaki haberlere itiraz eden tweetlerini kaldırmış, bunu da 'şiddet olaylarını inkarla mücadele politikalarının ihlaliyle' gerekçelendirmişti. Ancak elçilik hesabına dokunmamıştı.
Bunu bazı kesimlerden 'Twitter'ın Rusya hesaplarına karşı daha sistematik yaklaşım benimsemesi' çağrıları takip ederken, özellikle bazı ABD'li milletvekilleri, Rus hükümetinin Twitter hesaplarının tamamen yasaklanmasını talep etti.

Savaş esirleriyle ilgili içeriğin kaldırılmasının zamanlaması

Twitter, salı günkü bir diğer açıklamasında, 'Cenevre Sözleşmesi'nin savaş esirlerinin aşağılanmasını yasaklayan bir hükmünü yerine getirmeye başlayacağını' duyurdu.
Buna göre platform artık hükümet ve devlet bağlantılı medya hesaplarından savaş esirleriyle ilgili içerikleri kaldırmalarını isteyecek veya kamu yararına sayılabilecek savaş esirleriyle ilgili diğer içeriklere uyarı etiketleri koyacak. Hem hükümet hem de hükümet dışı kullanıcılar, alay etme, hakaret etme veya misilleme çağrısı yapma niyetiyle paylaştıkları takdirde, savaş esirleriyle ilgili içeriği kaldırmaya zorlanacak.
Bu değişiklik, tam da Ukrayna güçlerinin esir aldıkları Rusya askerlerine yönelik işkence ve katliam videolarının gündeme düştüğü sırada geldi.
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