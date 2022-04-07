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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/washington-post-okurlarina-rusyaya-uygulanmasini-istedikleri-yaptirimlari-secmeyi-onerdi-1055391551.html
Washington Post okurlarından Rusya'ya uygulanmasını istedikleri yaptırımları seçmelerini istedi
Washington Post okurlarından Rusya'ya uygulanmasını istedikleri yaptırımları seçmelerini istedi
Washington Post gazetesi, okurlarından Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'ya karşı hangi yaptırımların uygulanacağını seçmelerini istedi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T17:02+0300
2022-04-07T17:14+0300
ukrayna krizi
rusya
washington post
yaptırım
ukrayna
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Washington Post gazetesi, bugün okurlarına Ukrayna'ya kabul edilebilir askeri yardımın sınırını belirleme ve Rusya'ya karşı hangi yaptırımların uygulanacağını seçme fırsatı sundu.Böylece gazete, yalnızca Washington'un Moskova'ya karşı attığı adımları değil, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in istekleri doğrultusunda olası yeni adımları okurlarına göstermeye çalıştı.Gazetenin internet sitesindeki interaktif haberde, okurlara belirli bir maddeyi seçme, argümanları okuma, artılarını ve eksilerini analiz etme ve ABD'nin ilgili yaptırımları uygulayıp uygulamadığını öğrenme imkanı sunuldu.Askeri yardım önlemleri listesinde, Washington'un halihazırda uyguladığı 'Rus topçularını aramak ve onlara saldırmak için silah gönderme' seçeneğinin yer aldığı görüldü.Bunun yanında Washington Post, okurlarını Beyaz Saray tarafından tehlikeli kabul edilen eylemleri seçmeye de davet etti. Bunlar arasında Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması veya bu ülkeye ABD askeri gönderilmesi gibi seçenekler yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220407/twitter-rusya-hukumetiyle-baglantili-300den-fazla-hesabi-gorunmez-hale-getirdigini-acikladi-1055388533.html
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rusya, washington post, yaptırım, ukrayna

Washington Post okurlarından Rusya'ya uygulanmasını istedikleri yaptırımları seçmelerini istedi

17:02 07.04.2022 (güncellendi: 17:14 07.04.2022)
© AFP 2022 / Saul LoebWashington Post
Washington Post - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
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Washington Post gazetesi, okurlarından Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'ya karşı hangi yaptırımların uygulanacağını seçmelerini istedi.
Washington Post gazetesi, bugün okurlarına Ukrayna'ya kabul edilebilir askeri yardımın sınırını belirleme ve Rusya'ya karşı hangi yaptırımların uygulanacağını seçme fırsatı sundu.
Böylece gazete, yalnızca Washington'un Moskova'ya karşı attığı adımları değil, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in istekleri doğrultusunda olası yeni adımları okurlarına göstermeye çalıştı.
Gazetenin internet sitesindeki interaktif haberde, okurlara belirli bir maddeyi seçme, argümanları okuma, artılarını ve eksilerini analiz etme ve ABD'nin ilgili yaptırımları uygulayıp uygulamadığını öğrenme imkanı sunuldu.
Askeri yardım önlemleri listesinde, Washington'un halihazırda uyguladığı 'Rus topçularını aramak ve onlara saldırmak için silah gönderme' seçeneğinin yer aldığı görüldü.
Bunun yanında Washington Post, okurlarını Beyaz Saray tarafından tehlikeli kabul edilen eylemleri seçmeye de davet etti. Bunlar arasında Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması veya bu ülkeye ABD askeri gönderilmesi gibi seçenekler yer aldı.
twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
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