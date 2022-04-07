https://tr.sputniknews.com/20220407/washington-post-okurlarina-rusyaya-uygulanmasini-istedikleri-yaptirimlari-secmeyi-onerdi-1055391551.html

Washington Post okurlarından Rusya'ya uygulanmasını istedikleri yaptırımları seçmelerini istedi

Washington Post okurlarından Rusya'ya uygulanmasını istedikleri yaptırımları seçmelerini istedi

Washington Post gazetesi, okurlarından Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'ya karşı hangi yaptırımların uygulanacağını seçmelerini istedi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T17:02+0300

2022-04-07T17:02+0300

2022-04-07T17:14+0300

ukrayna krizi

rusya

washington post

yaptırım

ukrayna

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Washington Post gazetesi, bugün okurlarına Ukrayna'ya kabul edilebilir askeri yardımın sınırını belirleme ve Rusya'ya karşı hangi yaptırımların uygulanacağını seçme fırsatı sundu.Böylece gazete, yalnızca Washington'un Moskova'ya karşı attığı adımları değil, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in istekleri doğrultusunda olası yeni adımları okurlarına göstermeye çalıştı.Gazetenin internet sitesindeki interaktif haberde, okurlara belirli bir maddeyi seçme, argümanları okuma, artılarını ve eksilerini analiz etme ve ABD'nin ilgili yaptırımları uygulayıp uygulamadığını öğrenme imkanı sunuldu.Askeri yardım önlemleri listesinde, Washington'un halihazırda uyguladığı 'Rus topçularını aramak ve onlara saldırmak için silah gönderme' seçeneğinin yer aldığı görüldü.Bunun yanında Washington Post, okurlarını Beyaz Saray tarafından tehlikeli kabul edilen eylemleri seçmeye de davet etti. Bunlar arasında Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması veya bu ülkeye ABD askeri gönderilmesi gibi seçenekler yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220407/twitter-rusya-hukumetiyle-baglantili-300den-fazla-hesabi-gorunmez-hale-getirdigini-acikladi-1055388533.html

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