Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı: 'Burada bulunmamın sebebi çocukların haklarını savunmak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu istediği halde reddedildiğini açıkladığı Et ve Süt Kurumu'nun kapısına gitti. Kılıçdaroğlu içeri alınmadı. 08.04.2022

Randevu talebine geri dönüş yapılmadığını belirterek Et ve Süt Kurumu'na giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, içeri alınmadı. Kurumun önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: * Daha önce TÜİK'e gitmiştim, emeklilerin, asgari ücretlilerin haklarını savunmak için. Çünkü TÜİK enflasyonu düşük göstererek milyonlarca insanın düşük zam almasına neden oluyordu. Buna dikkat çekmek için TÜİK'e gittim.* Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin sesini kamuoyuna duyurmak için MEB'e gitmiştim. KPSS'de dereceye giren birçok genç sözlüde torpili olmadığu için elenmişti. Buna da dikkat çekmiştim* Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Burada bulunmamın sebebi çocukların haklarını savunmak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Yeterli beslenme tüm çocuklar için haktır. *Tarım Bakanı dün katıldığı bir televizyon programında 'Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok. Herkesin karnı tok' diye bir açıklama yapıyor. Tarım Bakanı'nın Türkiye gerçeklerinden haberi yok.* Buradan saraya çağrı yapıyorum. Beşli çeteye sağlanan olanakların, dolarların binde birini bu ülkenin yoksul aileleri için harcasalar hiçbir çocuk yatağa açık girmez. * Bayramdan sonra Milletin Sesi mitinglerine yeniden başlayacağız. * Randevu için telefon ettim, verilmedi.'Cep telefonunu soracağınıza fakir mahallelerdeki çocukların kaç yaşında olduğunu sorun'Ayrıca, Derin Yoksulluk Ağı Sorumlusu Hacer Foggo da açıklamalarda bulunarak yetersiz beslenmenin çocuk gelişimini kötü yönde etkilediğini vurguladı. Foggo şunları söyledi:"Yapılan bir araştırmada çocuklarda kansızlık çıktı, geçen hafta açıklandı. Bu ne demek, yetersiz beslenme demek. Bütün çocuklar bununla mücadele ediyor. Daha dün bir anne ile görüştüm "Çocuklarla beraber sahurda patates kızartması yedik, iftarda ise çorba içtik" dedi. Bir kasabın önünden geçerken yaşlı bir adam bana dedi ki "Kızım eskiden kuyumcu vitrinine bakardık, et değil mücevher sanki" dedi.Güneydoğu'da çocukların çoğu bodur, bu da yetersiz beslenme demek. Yoksulluk ve açlık yok demek, bunu inkar etmek yanlış. Yoksulluğun olmaması benim temel hedefim, ben böyle bir dönem görmedim. Her girdiğim evde beslenme yetersizliği yüzünden gelişim bozukluğu olan çocuklar var.Cep telefonunu soracağınıza fakir mahallelerdeki çocukların kaç yaşında olduğunu sorun. Açlık var arkadaşlar, ben Türkiye'nin her yanında geziyorum ve siz de bu sokaklarda olun. Ya da gelin birlikte gezelim. Sayın Genel Başkanım'ın sözleri ile buradayım "Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" ve biz o son çocuğu bulana kadar çalışacağız."Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı paylaşımla bugün saat 10.00'da kurumu ziyaret edeceğini açıklamıştı. Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok!" demişti.Daha önce de MEB ve TÜİK'e alınmamıştıKılıçdaroğlu, daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan randevu istemiş ancak yanıt alamamıştı. MEB'e ve TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı.

