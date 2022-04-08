https://tr.sputniknews.com/20220408/ab-komisyonu-baskani-macaristan-dogalgazi-ruble-olarak-oderse-yaptirimlari-ihlal-etmis-olacak-1055427394.html

AB Komisyonu Başkanı: Macaristan, doğalgazı ruble olarak öderse yaptırımları ihlal etmiş olacak

AB Komisyonu Başkanı: Macaristan, doğalgazı ruble olarak öderse yaptırımları ihlal etmiş olacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan’ın Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi halinde yaptırımları ihlal etmiş olacağını söyledi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T22:29+0300

2022-04-08T22:29+0300

2022-04-08T22:29+0300

ukrayna krizi

ursula von der leyen

macaristan

yaptırım

ab

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan’ın Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi halinde yaptırımları ihlal etmiş olacağını söyledi.CNN’in aktardığına göre Von der Leyen, “Putin'in önerdiği şey; euroyu rubleye çevirmek ve ardından doğalgaz faturasını ödemek. Bu bir yaptırım ihlalidir. Bunu yaparsanız, ruble ile ödeme yaparsanız Rusya’ya uyguladığımız yaptırımları çiğnemiş olursunuz” dedi.Avrupa Birliği’nin (AB) Budapeşte ile konuyla ilgili görüşmelerinin sürdüğünü belirten Von der Leyen, “Şu anda Macaristan yaptırımlara uyuyor, yani biz aksini görmediğimiz sürece her şey yolunda. AB’yi hiç bu kadar uyumlu, bu kadar kararlı ve hızlı görmemiştik. Bence üye devletlerimizin her birinin yanıtlaması gereken soru şu: Bu birliği bozan ilk ülke olmak ister miyim? Hayır, sanmıyorum” ifadelerini kullandı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban daha önce, ülkenin Rus doğalgazını ruble olarak ödemeye hazır olduğunu açıklamıştı.

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