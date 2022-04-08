https://tr.sputniknews.com/20220408/ab-komisyonu-baskani-macaristan-dogalgazi-ruble-olarak-oderse-yaptirimlari-ihlal-etmis-olacak-1055427394.html
AB Komisyonu Başkanı: Macaristan, doğalgazı ruble olarak öderse yaptırımları ihlal etmiş olacak
AB Komisyonu Başkanı: Macaristan, doğalgazı ruble olarak öderse yaptırımları ihlal etmiş olacak
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan’ın Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi halinde yaptırımları ihlal etmiş olacağını söyledi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T22:29+0300
2022-04-08T22:29+0300
2022-04-08T22:29+0300
ukrayna krizi
ursula von der leyen
macaristan
yaptırım
ab
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan’ın Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi halinde yaptırımları ihlal etmiş olacağını söyledi.CNN’in aktardığına göre Von der Leyen, “Putin'in önerdiği şey; euroyu rubleye çevirmek ve ardından doğalgaz faturasını ödemek. Bu bir yaptırım ihlalidir. Bunu yaparsanız, ruble ile ödeme yaparsanız Rusya’ya uyguladığımız yaptırımları çiğnemiş olursunuz” dedi.Avrupa Birliği’nin (AB) Budapeşte ile konuyla ilgili görüşmelerinin sürdüğünü belirten Von der Leyen, “Şu anda Macaristan yaptırımlara uyuyor, yani biz aksini görmediğimiz sürece her şey yolunda. AB’yi hiç bu kadar uyumlu, bu kadar kararlı ve hızlı görmemiştik. Bence üye devletlerimizin her birinin yanıtlaması gereken soru şu: Bu birliği bozan ilk ülke olmak ister miyim? Hayır, sanmıyorum” ifadelerini kullandı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban daha önce, ülkenin Rus doğalgazını ruble olarak ödemeye hazır olduğunu açıklamıştı.
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AB Komisyonu Başkanı: Macaristan, doğalgazı ruble olarak öderse yaptırımları ihlal etmiş olacak
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan’ın Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi halinde yaptırımları ihlal etmiş olacağını söyledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan’ın Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi halinde yaptırımları ihlal etmiş olacağını söyledi.
CNN’in aktardığına göre Von der Leyen, “Putin'in önerdiği şey; euroyu rubleye çevirmek ve ardından doğalgaz faturasını ödemek. Bu bir yaptırım ihlalidir. Bunu yaparsanız, ruble ile ödeme yaparsanız Rusya’ya uyguladığımız yaptırımları çiğnemiş olursunuz” dedi.
Avrupa Birliği’nin (AB) Budapeşte ile konuyla ilgili görüşmelerinin sürdüğünü belirten Von der Leyen, “Şu anda Macaristan yaptırımlara uyuyor, yani biz aksini görmediğimiz sürece her şey yolunda. AB’yi hiç bu kadar uyumlu, bu kadar kararlı ve hızlı görmemiştik. Bence üye devletlerimizin her birinin yanıtlaması gereken soru şu: Bu birliği bozan ilk ülke olmak ister miyim? Hayır, sanmıyorum” ifadelerini kullandı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban daha önce, ülkenin Rus doğalgazını ruble olarak ödemeye hazır olduğunu açıklamıştı.