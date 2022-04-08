Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220408/abd-senatosunda-kuduz-tilki-krizi-senator-ve-gazeteci-dahil-9-kisiyi-isirdi-1055418546.html
ABD Senatosu'nda kuduz tilki krizi: Senatör ve gazeteci dahil 9 kişi ısırıldı
ABD Senatosu'nda kuduz tilki krizi: Senatör ve gazeteci dahil 9 kişi ısırıldı
Washington’da ABD Kongre binasında bir tilki, kongre üyesi ve bir gazeteci dahil olmak üzere dokuz kişiyi ısırdı. Polis, tilkinin kuduz olduğunu... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T15:39+0300
2022-04-08T15:48+0300
tilki
abd
dünya
kuduz
aşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1055418515_0:344:2048:1496_1920x0_80_0_0_5b4fba69bb0c1ad953fc6a0dd9d402bd.jpg
ABD’nin başkenti Washington’da kuduz bir tilki 5 Nisan’da bir kongre üyesi ve bir gazeteci dahil olmak üzere dokuz kişiyi ısırdı. Temsilciler Meclisi yerleşkesinde yaşayan tilki ve kuduz olduğu tespit edilen 3 yavrusu uyutuldu.Washington’da ABD Kongre binasında görevli polis, kongre binası ve çevresinde 4 Nisan Pazartesi günü tilki saldırısı bildirimleri almaya başlayınca tilkiyi salı günü yakalayarak test etti.Polis, tilkinin kuduz olduğunu belirlediklerini ifade ederek tilki tarafından ısırılan veya saldırıya uğrayan herkesin sağlık merkezlerine başvurmasını istedi.Kuduz aşısı oldularTemsilciler Meclisi’nde kongre üyesi olan Senatör Dr. Ami Bera ve medya organı Politico muhabiri Ximena Bustillo dahil olmak üzere en az 9 kişiyi ısıran kuduz tilki ve yavruları uyutuldu.Senatör Dr Bera ve gazeteci Bustillo, kuduz aşısı olduklarını açıkladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1055418515_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6203eb67a0f6a6a6db252f6b8afa3b2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tilki, abd, kuduz, aşı

ABD Senatosu'nda kuduz tilki krizi: Senatör ve gazeteci dahil 9 kişi ısırıldı

15:39 08.04.2022 (güncellendi: 15:48 08.04.2022)
© DHAkuduz tilki
kuduz tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Washington’da ABD Kongre binasında bir tilki, kongre üyesi ve bir gazeteci dahil olmak üzere dokuz kişiyi ısırdı. Polis, tilkinin kuduz olduğunu belirlediklerini ifade ederek saldırıya uğrayan herkesin sağlık merkezlerine başvurmasını istedi.
ABD’nin başkenti Washington’da kuduz bir tilki 5 Nisan’da bir kongre üyesi ve bir gazeteci dahil olmak üzere dokuz kişiyi ısırdı.
Temsilciler Meclisi yerleşkesinde yaşayan tilki ve kuduz olduğu tespit edilen 3 yavrusu uyutuldu.
© DHAYetkililer, yaralı veya hasta tilkilerle karşılaşan veya ısırılan kişileri hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.
Yetkililer, yaralı veya hasta tilkilerle karşılaşan veya ısırılan kişileri hastaneye başvurmaları konusunda uyardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
Yetkililer, yaralı veya hasta tilkilerle karşılaşan veya ısırılan kişileri hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.
© DHA
Washington’da ABD Kongre binasında görevli polis, kongre binası ve çevresinde 4 Nisan Pazartesi günü tilki saldırısı bildirimleri almaya başlayınca tilkiyi salı günü yakalayarak test etti.
Polis, tilkinin kuduz olduğunu belirlediklerini ifade ederek tilki tarafından ısırılan veya saldırıya uğrayan herkesin sağlık merkezlerine başvurmasını istedi.

Kuduz aşısı oldular

Temsilciler Meclisi’nde kongre üyesi olan Senatör Dr. Ami Bera ve medya organı Politico muhabiri Ximena Bustillo dahil olmak üzere en az 9 kişiyi ısıran kuduz tilki ve yavruları uyutuldu.
Senatör Dr Bera ve gazeteci Bustillo, kuduz aşısı olduklarını açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала