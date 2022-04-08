ABD Senatosu'nda kuduz tilki krizi: Senatör ve gazeteci dahil 9 kişi ısırıldı
15:39 08.04.2022 (güncellendi: 15:48 08.04.2022)
© DHAkuduz tilki
© DHA
Washington’da ABD Kongre binasında bir tilki, kongre üyesi ve bir gazeteci dahil olmak üzere dokuz kişiyi ısırdı. Polis, tilkinin kuduz olduğunu belirlediklerini ifade ederek saldırıya uğrayan herkesin sağlık merkezlerine başvurmasını istedi.
ABD’nin başkenti Washington’da kuduz bir tilki 5 Nisan’da bir kongre üyesi ve bir gazeteci dahil olmak üzere dokuz kişiyi ısırdı.
Temsilciler Meclisi yerleşkesinde yaşayan tilki ve kuduz olduğu tespit edilen 3 yavrusu uyutuldu.
© DHAYetkililer, yaralı veya hasta tilkilerle karşılaşan veya ısırılan kişileri hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.
Yetkililer, yaralı veya hasta tilkilerle karşılaşan veya ısırılan kişileri hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.
© DHA
Washington’da ABD Kongre binasında görevli polis, kongre binası ve çevresinde 4 Nisan Pazartesi günü tilki saldırısı bildirimleri almaya başlayınca tilkiyi salı günü yakalayarak test etti.
Polis, tilkinin kuduz olduğunu belirlediklerini ifade ederek tilki tarafından ısırılan veya saldırıya uğrayan herkesin sağlık merkezlerine başvurmasını istedi.
Thanks everyone for the well wishes! I feel healthy and am glad to be back at work.— Ami Bera, M.D. (@RepBera) April 6, 2022
Despite the dustup, I hold no grudge or ill will against @thecapitolfox. Hoping the 🦊 and its family are safely relocated and wishing it a happy and prosperous future. https://t.co/ys9aifa2MN
Kuduz aşısı oldular
Temsilciler Meclisi’nde kongre üyesi olan Senatör Dr. Ami Bera ve medya organı Politico muhabiri Ximena Bustillo dahil olmak üzere en az 9 kişiyi ısıran kuduz tilki ve yavruları uyutuldu.
Senatör Dr Bera ve gazeteci Bustillo, kuduz aşısı olduklarını açıkladı.