https://tr.sputniknews.com/20220408/abd-senatosunda-kuduz-tilki-krizi-senator-ve-gazeteci-dahil-9-kisiyi-isirdi-1055418546.html

ABD Senatosu'nda kuduz tilki krizi: Senatör ve gazeteci dahil 9 kişi ısırıldı

ABD Senatosu'nda kuduz tilki krizi: Senatör ve gazeteci dahil 9 kişi ısırıldı

Washington’da ABD Kongre binasında bir tilki, kongre üyesi ve bir gazeteci dahil olmak üzere dokuz kişiyi ısırdı. Polis, tilkinin kuduz olduğunu... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T15:39+0300

2022-04-08T15:39+0300

2022-04-08T15:48+0300

tilki

abd

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kuduz

aşı

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ABD’nin başkenti Washington’da kuduz bir tilki 5 Nisan’da bir kongre üyesi ve bir gazeteci dahil olmak üzere dokuz kişiyi ısırdı. Temsilciler Meclisi yerleşkesinde yaşayan tilki ve kuduz olduğu tespit edilen 3 yavrusu uyutuldu.Washington’da ABD Kongre binasında görevli polis, kongre binası ve çevresinde 4 Nisan Pazartesi günü tilki saldırısı bildirimleri almaya başlayınca tilkiyi salı günü yakalayarak test etti.Polis, tilkinin kuduz olduğunu belirlediklerini ifade ederek tilki tarafından ısırılan veya saldırıya uğrayan herkesin sağlık merkezlerine başvurmasını istedi.Kuduz aşısı oldularTemsilciler Meclisi’nde kongre üyesi olan Senatör Dr. Ami Bera ve medya organı Politico muhabiri Ximena Bustillo dahil olmak üzere en az 9 kişiyi ısıran kuduz tilki ve yavruları uyutuldu.Senatör Dr Bera ve gazeteci Bustillo, kuduz aşısı olduklarını açıkladı.

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tilki, abd, kuduz, aşı