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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Kovid-19'a yakalandı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Kovid-19'a yakalandı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Kovid-19'a yakalandığı ve şu anda herhangi bir semptom göstermediği bildirildi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
abd
koronavirüs
kovid-19
nancy pelosi
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Pelosi'nin Özel Kalem Yardımcısı Drew Hammill, yaptığı yazılı açıklamada, 82 yaşındaki Pelosi'nin Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını duyurdu.Hammill, "Pelosi şu anda herhangi bir belirti göstermiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi tam aşılı ve destek dozunu da oldu" ifadelerini kullandı.Pelosi'nin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberi doğrultusunda karantina altında kalacağını belirten Hammill, Pelosi'nin herkesi aşı olmaya davet ettiğinin altını çizdi.Pelosi, önceki gün Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte ABD Başkanı Joe Biden'a sarılmıştı. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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abd, koronavirüs, kovid-19, nancy pelosi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Kovid-19'a yakalandı

01:02 08.04.2022 (güncellendi: 01:07 08.04.2022)
© REUTERS / AGENCJA GAZETANancy Pelosi
Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Kovid-19'a yakalandığı ve şu anda herhangi bir semptom göstermediği bildirildi.
Pelosi'nin Özel Kalem Yardımcısı Drew Hammill, yaptığı yazılı açıklamada, 82 yaşındaki Pelosi'nin Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını duyurdu.
Hammill, "Pelosi şu anda herhangi bir belirti göstermiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi tam aşılı ve destek dozunu da oldu" ifadelerini kullandı.
Pelosi'nin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberi doğrultusunda karantina altında kalacağını belirten Hammill, Pelosi'nin herkesi aşı olmaya davet ettiğinin altını çizdi.
Pelosi, önceki gün Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte ABD Başkanı Joe Biden'a sarılmıştı. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
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