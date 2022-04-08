https://tr.sputniknews.com/20220408/abd-ukraynaya-alti-binden-fazla-stinger-ve-javelin-sistemi-gonderdi-1055424195.html
ABD, Ukrayna'ya altı binden fazla Stinger ve Javelin sistemi gönderdi
ABD, Ukrayna'ya altı binden fazla Stinger ve Javelin sistemi gönderdi
Beyaz Saray, ABD'nin Kiev'e askeri yardımının bin 400'den fazla Stinger taşınabilir hava savunma sistemi ve 5 binden fazla Javelin tanksavar füze sistemi... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T19:44+0300
2022-04-08T19:44+0300
2022-04-08T19:42+0300
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karikatür
abd
ukrayna
javelin
stinger füzesi
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Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’ya 100 adet Switchblade kamikaze insansız hava aracı (İHA) gönderdiklerini ve Ukraynalı askerleri bu araçları kullanmaya yönelik eğitmeye başladıklarını belirtmişti.
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Vitaliy Podvitskiy
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
karikatür , abd, ukrayna, javelin, stinger füzesi
ABD, Ukrayna'ya altı binden fazla Stinger ve Javelin sistemi gönderdi
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Beyaz Saray, ABD'nin Kiev'e askeri yardımının bin 400'den fazla Stinger taşınabilir hava savunma sistemi ve 5 binden fazla Javelin tanksavar füze sistemi içerdiğini açıkladı.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’ya 100 adet Switchblade kamikaze insansız hava aracı (İHA) gönderdiklerini ve Ukraynalı askerleri bu araçları kullanmaya yönelik eğitmeye başladıklarını belirtmişti.