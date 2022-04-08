https://tr.sputniknews.com/20220408/abd-ukraynaya-alti-binden-fazla-stinger-ve-javelin-sistemi-gonderdi-1055424195.html

ABD, Ukrayna'ya altı binden fazla Stinger ve Javelin sistemi gönderdi

ABD, Ukrayna'ya altı binden fazla Stinger ve Javelin sistemi gönderdi

Beyaz Saray, ABD'nin Kiev'e askeri yardımının bin 400'den fazla Stinger taşınabilir hava savunma sistemi ve 5 binden fazla Javelin tanksavar füze sistemi... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T19:44+0300

2022-04-08T19:44+0300

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Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna’ya 100 adet Switchblade kamikaze insansız hava aracı (İHA) gönderdiklerini ve Ukraynalı askerleri bu araçları kullanmaya yönelik eğitmeye başladıklarını belirtmişti.

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2022

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Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

karikatür , abd, ukrayna, javelin, stinger füzesi