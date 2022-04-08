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Anayasa Mahkemesi, işten atılınca fazla mesailerini isteyen işçiyi haklı buldu
Anayasa Mahkemesi, işten atılınca fazla mesailerini isteyen işçiyi haklı buldu
İşveren, işçiye fazla mesai yapsa da ek ücret alamayacağına dair sözleşme imzalattı. Anayasa Mahkemesi, işten atılınca fazla mesailerini isteyen işçiyi haklı... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T17:45+0300
2022-04-08T17:45+0300
yaşam
anayasa mahkemesi
tazminat
işçi
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Özel bir banka işe aldığı banko görevlisi personele, "fazla mesai yapsa da fazla ücret almayacağına'' dair sözleşme imzalattı.İşçi, bankada sözleşme şartlarına uygun olarak 8 yıl çalıştı.İşten çıkarılınca dava açarak geçmiş yıllara ait fazla mesai ücretini talep etti.İşyerindeki tanıkların, fazla çalışıldığını doğrulamasına rağmen mahkeme, sözleşme imzalandığı için fazla mesai ücretini alamayacağı kararını verdi.Ancak işçi pes etmedi ve Anayasa Mahkemesine başvurdu. Yüksek mahkeme, "Onay verilmesi fazla çalışma ücretinden feragat anlamına gelmez" hükmüne vardı.Mahkeme kararını değerlendiren Avukat Aslıhan Arslantaş, "Bu sözleşme yenilenmemiş, her yıl yenilenmediği için de işçinin fazla mesai alacağı talebi kanunen haklı olarak görülmüş. Bunun mülkiyet hakkı ihlali olduğu ve yeniden yargılama için birinci derece mahkemeye göndermiş." dedi.Peki işe başlarken fazla mesai alınamayacağına dair imza atan işçilerin hakları neler?Bu konuda da bilgilendirmede bulunan Arslantaş, şunları söyledi:"2017'de değişen yönetmeliğe göre 30 gün içerisinde ben feragat beyanımı geri alıyorum, kabul etmiyorum, fazla mesai ücretimi istiyorum şeklinde bir yazılı bildirimde bulunursa hem işine devam eder hem de olası bir iş davasında mahkemeden alacağını fazla mesai hakkını talep etme hakkına sahip olacaktır."
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anayasa mahkemesi, tazminat, işçi

Anayasa Mahkemesi, işten atılınca fazla mesailerini isteyen işçiyi haklı buldu

17:45 08.04.2022
© AAAnayasa Mahkemesi, AYM
Anayasa Mahkemesi, AYM - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© AA
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İşveren, işçiye fazla mesai yapsa da ek ücret alamayacağına dair sözleşme imzalattı. Anayasa Mahkemesi, işten atılınca fazla mesailerini isteyen işçiyi haklı buldu.
Özel bir banka işe aldığı banko görevlisi personele, "fazla mesai yapsa da fazla ücret almayacağına'' dair sözleşme imzalattı.
İşçi, bankada sözleşme şartlarına uygun olarak 8 yıl çalıştı.
İşten çıkarılınca dava açarak geçmiş yıllara ait fazla mesai ücretini talep etti.
İşyerindeki tanıkların, fazla çalışıldığını doğrulamasına rağmen mahkeme, sözleşme imzalandığı için fazla mesai ücretini alamayacağı kararını verdi.
Ancak işçi pes etmedi ve Anayasa Mahkemesine başvurdu. Yüksek mahkeme, "Onay verilmesi fazla çalışma ücretinden feragat anlamına gelmez" hükmüne vardı.
Mahkeme kararını değerlendiren Avukat Aslıhan Arslantaş, "Bu sözleşme yenilenmemiş, her yıl yenilenmediği için de işçinin fazla mesai alacağı talebi kanunen haklı olarak görülmüş. Bunun mülkiyet hakkı ihlali olduğu ve yeniden yargılama için birinci derece mahkemeye göndermiş." dedi.
Peki işe başlarken fazla mesai alınamayacağına dair imza atan işçilerin hakları neler?
Bu konuda da bilgilendirmede bulunan Arslantaş, şunları söyledi:
"2017'de değişen yönetmeliğe göre 30 gün içerisinde ben feragat beyanımı geri alıyorum, kabul etmiyorum, fazla mesai ücretimi istiyorum şeklinde bir yazılı bildirimde bulunursa hem işine devam eder hem de olası bir iş davasında mahkemeden alacağını fazla mesai hakkını talep etme hakkına sahip olacaktır."
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