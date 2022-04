https://tr.sputniknews.com/20220408/avrupa-ulkelerinin-rus-diplomatlari-sinir-disi-etme-hamlelerinin-sonuclari-ne-olur-1055417265.html

Avrupa ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme hamlelerinin sonuçları ne olur?

Rusya’nın Donbass operasyonuyla birlikte Avrupa’da başlayan ‘Rus diplomat sınır dışı etme’ furyası, Ukrayna’nın Buça provokasyonu ile hız kazandı. Şimdiye... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

Rusya’nın Donbass operasyonunda 42 gün geride kaldı. ABD ve Avrupa’nın Rusya’yı hedef alan yaptırım kararları da hız kazanmış görünüyor. ABD Rusya’dan tüm petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklarken, enerji konusunda Rusya’ya göbeğinden bağlı olan Avrupa’dan henüz buna yönelik bir yaptırım kararı söz konusu değil. Rusya ile ticari ilişkileri, özellikle enerji anlamında, devam eden Avrupa son olarak, Rus diplomatları sınır dışı etme furyasını başlattı. Operasyonun başlangıcından itibaren Avrupa’dan neredeyse 400 Rus diplomat sınır dışı edildi. Ukrayna’nın Buça provokasyonu sonrası hız kazanan bu sınır dışı etme faaliyetlerinin başını, 45 Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan eden Polonya çekiyor. Buna ek olarak, Japonya’nın da bazı Rus diplomatları sınır dışı edebileceği bildiriliyor.Rus diplomatları sınır dışı etme hamlelerine Rusya da sessiz kalmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ülkelerin büyükelçiliklerini de kapatma kararı almaları halinde aynı şeyi kendilerinin de yapacağının altını çizdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, diplomatik ilişkilerin sürmesi gerektiğini aktararak, bu eylemlerin Batı ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açabileceğine işaret etti.Rusya ile enerji ticaretini bitirmeyi dahi göze alamayan Avrupa ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme hamlelerinin sonuçları ne olur? Emekli diplomat ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Danışma Kurulu Üyesi Engin Solakoğlu Sputnik’e değerlendirdi.‘İstenmeyen kişi ilan edilen diplomatın yaptığı bir eylemle ilgili olmalıdır’Diplomatların diplomaside ‘istenmeyen kişi ilan edilmesinin’ koşullarının Diplomatik İşlemlere Dair Viyana Sözleşmesi’nde tanımlandığını aktaran Solakoğlu “Dayandığı temel aslında kişiseldir. Başka bir deyişle, istenmeyen kişi ilan edilen diplomatın yaptığı bir eylemle ilgili olmalıdır. Ne var ki, Soğuk Savaş döneminden itibaren bu iş eni konu bir politik baskı aracına, bir tür yaptırıma dönüşmüş, ülkelerin birbirlerine tepki göstermek için başvurduğu bir yol haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.‘Önceden istisnai olarak kullanılan uygulama, son dönemde kitleselleşti ve ‘elçiye zeval olmaz’ ilkesini çiğner hale geldi’Ukrayna krizi bağlamında Rus diplomatların kitlesel olarak sınır dışı edilmelerinin buna örnek olduğunu vurgulayan Solakoğlu “Yakın zaman kadar istisnai ve kısıtlı kapsamlı bir uygulamayken son dönemde bu işin kitleselleştiğini ve ‘Elçiye zeval olmaz/Don’t shoot the messenger’ ilkesini çiğner hale geldiğini görüyoruz. Haberlere bakılırsa bunun görünür sebebi Butsa’da yaşandığı ileri sürülen katliam. İddiaların tamamen doğru olduğunu varsaysak bile bunda Varşova’da Prag’da ailesiyle birlikte görev yapan bir Rus diplomatın nasıl bir sorumluluğu olabilir? Bunun tersi de geçerli. Aynı şeyi benzer bir durumda 48 saat içinde Moskova’yı terk etmeye zorlanacak 1 veya 10 Polonyalı diplomat için de düşünüyorum. Siz buna ister mesleki dayanışma ister vicdan diyebilirsiniz” dedi.‘Polonya zaten uzun yıllardır Rusya düşmanlığının Avrupa’daki koçbaşı işlevini yüklenmiş durumda’Sınır dışı furyasında Polonya’nın başrolde olmasının ‘şaşırtıcı’ olmadığını ifade eden Solakoğlu “İşin siyasi boyutuna gelince. Polonya’nın burada başı çekmesi şaşırtıcı değil. Tarihsel ve güncel politik sebeplerle Polonya zaten uzun yıllardır Rusya düşmanlığının Avrupa’daki koçbaşı işlevini yüklenmiş durumda. Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı farklı ölçeklerde de olsa benzer bir yaklaşımı benimsemiş görünüyorlar. Esasen ‘Rus tehdidi’ bu ülkelerin bir çeşit varlık sebebi haline gelmiş durumda” diye konuştu.‘Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda gibi Rusya ile ticari, mali ilişkileri son derece derinleşmiş olan ülkelerin diplomatik ilişkileri kesebileceğini hiç sanmıyorum’Bu eylemlerin diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açmayacağını vurgulayan Solakoğlu, şu ifadeleri kullandı:Diplomatların sınır dışı edilmesiyle beraber gelen ‘diyaloğu kesme’ çağrısıÖte yandan, Amerikan basın organı New York Times’ta yer alan bir haberde NATO ülkeleri arasında Rusya ile diyalog kurma bağlamında bir görüş ayrılığı mevcut. Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri Rusya ile diyaloğu tamamen kesmeyi savunurken; Fransa, Almanya ve Türkiye gibi ülkeler teması sürdürmek istiyor. Doğu Avrupa’da yer alan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda niyetini en net açık veren siyasetçi oldu. Yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyaret ettiği ve Rusya’nın operasyonuna ‘yeterince karşı çıkmayan’ ülkelere sert çıkış yapmasıyla ünlü olan Duda’ya göre, “Rusya’yla bir diyalog sürdürmenin anlamı yok”.‘Fransa, Almanya, İsrail ve Türkiye gibi ülkeler görüşme masasının devrilmemesi için çaba harcıyorlar’Diyaloğun sona erdirilmesinin sadece Doğu Avrupa kesimlerinden değil İngiltere tarafından da geldiğini aktaran Solakoğlu “Bu işin başını Londra çekiyor. Washington’da ise Dışişleri ile Pentagon arasında bir yaklaşım farkı bulunduğunu, Demokratların hakimiyetindeki Dışişleri’nin savaş kışkırtıcılığı konusunda çok gayretli olduğunu düşünüyorum. Pentagon ise, ellerin sürekli tetikte bulunduğu sürecin nükleer savaş dahil ciddi bir tehlike yarattığı kaygısıyla hareket ediyor. Savaşın devam etmesinin Rusya’yı birçok bakımdan daha da zayıflatacağı hesabı bu yaklaşımda etkili bence. Fransa, Almanya, İsrail ve Türkiye gibi ülkeler ise savaşın uzamasının kendileri ve bakımından yaratacağı mali ve siyasi yükü ön planda tutarak görüşme masasının devrilmemesi için çaba harcıyorlar” dedi.Solakoğlu sözlerine “Şu noktayı da dikkate almak gerek. Gözümüzü salt Batı’ya çevirdiğimizde dünyanın dörtte üçünden fazlasını atlamış oluyoruz. Savaşın devam etmesinin enerji ve gıda dahil her türlü emtia fiyatının artmasına sebep olduğunu, bunun da iklim krizinin etkilerinin görülmeye çoktan başladığı dünyanın önemli bir kısmında açlık ve toplumsal huzursuzlukları daha da tetikleyeceği kuşkusuz. Bunun örneklerini Peru’dan Srilanka’ya kadar görmeye başladık bile. Dolayısıyla ‘savaş devam etsin de sevmediğimiz bir lider devrilsin, sevmediğimiz bir ülke çöksün’ kumarını oynamanın riskinin çok büyük olduğu ve oynayanların da nihai olarak kaybedeceği kesindir. Şu anda yanıtını beklediğimiz iki sorudan ilki Ukrayna yönetiminin savaşın mı, barışın mı çağrısına kulak vermeyi tercih edeceği, ikincisi ise Rusya yönetiminin Rus halkına ne fayda getirdiğini çözemediğim bu savaşı sona erdirmek için maksimalist taleplerden kaçınıp kaçınmayacağıdır” şeklinde son verdi.

