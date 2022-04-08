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https://tr.sputniknews.com/20220408/bakan-koca-nisa-bebekten-sevindirici-haber-var-1055427682.html
Bakan Koca: Nisa bebekten sevindirici haber var
Bakan Koca: Nisa bebekten sevindirici haber var
Bakan Koca, Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Koca, "Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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bebek
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor" açıklamasını yaptı.Bakan Koca, Twitter'dan Nisa bebekle ilgili olarak yaptığı son paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"NİSA BEBEĞİN DURUMUNDA GELİŞME: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin."
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fahrettin koca, bebek

Bakan Koca: Nisa bebekten sevindirici haber var

22:45 08.04.2022
© DHANisa bebek
Nisa bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© DHA
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Bakan Koca, Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Koca, "Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor" açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, Twitter'dan Nisa bebekle ilgili olarak yaptığı son paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"NİSA BEBEĞİN DURUMUNDA GELİŞME: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin."
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