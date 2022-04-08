https://tr.sputniknews.com/20220408/bakan-koca-nisa-bebekten-sevindirici-haber-var-1055427682.html

Bakan Koca: Nisa bebekten sevindirici haber var

Bakan Koca: Nisa bebekten sevindirici haber var

Bakan Koca, Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Koca, "Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T22:45+0300

2022-04-08T22:45+0300

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türkiye

fahrettin koca

bebek

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor" açıklamasını yaptı.Bakan Koca, Twitter'dan Nisa bebekle ilgili olarak yaptığı son paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"NİSA BEBEĞİN DURUMUNDA GELİŞME: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin."

türkiye

bebek

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fahrettin koca, bebek