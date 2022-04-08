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https://tr.sputniknews.com/20220408/barselonada-plajlarda-sigara-icilmesi-yasaklandi-1055415354.html
Barselona'da plajlarda sigara içmek yasaklandı
Barselona'da plajlarda sigara içmek yasaklandı
İspanya'nın turistik kentlerinden Barselona'da, Belediye Meclisinin aldığı kararla sahil şeridindeki tüm plajlara sigara içme yasağı getirildi. Hükümet, ülke... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T14:56+0300
2022-04-08T15:07+0300
dünya
barselona
sigara
sahil
plaj
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temmuz
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Barselona Belediyesi İklim Acil Durum ve Ekolojik Geçiş Sorumlusu Eloi Badia, Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 100 kilometrelik sahil şeridi boyunca tüm plajlarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.Badia, sigara içme yasağıyla ilgili 2021'de 10 plajda pilot proje gerçekleştirdiklerini ve alınan olumlu sonuçların ardından bu uygulamanın tüm plajları kapsayacak şekilde ve kalıcı olmasına karar verildiğini ifade etti.'İzmari̇t atığı sorunu ortadan kalkacak'Daha sağlıklı bir çevre için bu uygulamanın önemli olduğunu vurgulayan Badia, pasif içicilerin korunmasının yanı sıra doğada kendiliğinden yok olması 10 yılı bulan sigara izmariti atığı sorunun da ortadan kalkacağını söyledi.Belediye, plajlarda sigara içme yasağıyla ilgili halkı bilgilendirme kampanyasına hemen başlayacak.İspanya'da merkezi hükümet, 2023 yılının ortalarında tamamlanacak ve ülke genelinde plajlar dahil birçok açık alanda sigara içilmesini yasaklayacak bir yasa hazırlığı yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220308/prof-kutlu-turkiyede-akciger-kanseri-orani-dunya-ortalamasinin-uzerinde-1054527204.html
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barselona, sigara, sahil, plaj, yasak, temmuz

Barselona'da plajlarda sigara içmek yasaklandı

14:56 08.04.2022 (güncellendi: 15:07 08.04.2022)
© REUTERS / GONZALO FUENTESBarselona - Plaj - Sahil
Barselona - Plaj - Sahil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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İspanya'nın turistik kentlerinden Barselona'da, Belediye Meclisinin aldığı kararla sahil şeridindeki tüm plajlara sigara içme yasağı getirildi. Hükümet, ülke genelinde plajlar dahil birçok açık alanda sigara içilmesini yasaklayacak bir yasa hazırlığı yapıyor.
Barselona Belediyesi İklim Acil Durum ve Ekolojik Geçiş Sorumlusu Eloi Badia, Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 100 kilometrelik sahil şeridi boyunca tüm plajlarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Badia, sigara içme yasağıyla ilgili 2021'de 10 plajda pilot proje gerçekleştirdiklerini ve alınan olumlu sonuçların ardından bu uygulamanın tüm plajları kapsayacak şekilde ve kalıcı olmasına karar verildiğini ifade etti.

'İzmari̇t atığı sorunu ortadan kalkacak'

Daha sağlıklı bir çevre için bu uygulamanın önemli olduğunu vurgulayan Badia, pasif içicilerin korunmasının yanı sıra doğada kendiliğinden yok olması 10 yılı bulan sigara izmariti atığı sorunun da ortadan kalkacağını söyledi.
Belediye, plajlarda sigara içme yasağıyla ilgili halkı bilgilendirme kampanyasına hemen başlayacak.
İspanya'da merkezi hükümet, 2023 yılının ortalarında tamamlanacak ve ülke genelinde plajlar dahil birçok açık alanda sigara içilmesini yasaklayacak bir yasa hazırlığı yapıyor.
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