https://tr.sputniknews.com/20220408/belcika-salmonella-tehlikesi-nedeniyle-kinder-fabrikasinda-uretimi-durdurdu-1055420474.html

Belçika, salmonella tehlikesi nedeniyle Kinder fabrikasında üretimi durdurdu

Belçika, salmonella tehlikesi nedeniyle Kinder fabrikasında üretimi durdurdu

İtalyan çikolata üreticisi Ferrero, Kinder ürünleriyle bağlantılı salmonella vakalarının birçok ülkede görülmesinin ardından Belçika'nın Arlon kentindeki... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T16:30+0300

2022-04-08T16:30+0300

2022-04-08T16:36+0300

dünya

kinder sürpriz

salmonella

çikolata

belçika

üretim

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Kinder ürünleri bağlantılı salmonella salgını özellikle Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. İtalyan çikolata üreticisi Ferrero, vakaların ardından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.Şirket bugün de Belçika Arlon'daki fabrikasında üretim faaliyetlerinin askıya alındığını bildirdi. Firmadan yapılan açıklamada, bilgilerin zamanında alınması ve paylaşılmasında gecikmeler yaratan birtakım verimsizlikler yaşandığı belirtildi. İspanya, İngiltere, İrlanda ve ABD'deki raflardan çok sayıda Kinder Surprise ürünlerini geri çağıran Ferrero, bu ürünlerin birçoğunun Arlon tesisinde üretildiğini açıklamıştı. Arlon fabrikasının, dünya çapında üretilen Kinder ürünlerinin toplamının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğu söyleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220408/kinder-salmonella-tehlikesi-nedeniyle-abddeki-urunlerini-de-geri-cagirdi--1055406266.html

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kinder sürpriz, salmonella, çikolata, belçika, üretim