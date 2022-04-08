https://tr.sputniknews.com/20220408/belcika-salmonella-tehlikesi-nedeniyle-kinder-fabrikasinda-uretimi-durdurdu-1055420474.html
Belçika, salmonella tehlikesi nedeniyle Kinder fabrikasında üretimi durdurdu
Belçika, salmonella tehlikesi nedeniyle Kinder fabrikasında üretimi durdurdu
İtalyan çikolata üreticisi Ferrero, Kinder ürünleriyle bağlantılı salmonella vakalarının birçok ülkede görülmesinin ardından Belçika'nın Arlon kentindeki... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T16:30+0300
2022-04-08T16:30+0300
2022-04-08T16:36+0300
dünya
kinder sürpriz
salmonella
çikolata
belçika
üretim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055328197_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_9c236830cb3114b604663ec6b5d28f46.jpg
Kinder ürünleri bağlantılı salmonella salgını özellikle Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. İtalyan çikolata üreticisi Ferrero, vakaların ardından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.Şirket bugün de Belçika Arlon'daki fabrikasında üretim faaliyetlerinin askıya alındığını bildirdi. Firmadan yapılan açıklamada, bilgilerin zamanında alınması ve paylaşılmasında gecikmeler yaratan birtakım verimsizlikler yaşandığı belirtildi. İspanya, İngiltere, İrlanda ve ABD'deki raflardan çok sayıda Kinder Surprise ürünlerini geri çağıran Ferrero, bu ürünlerin birçoğunun Arlon tesisinde üretildiğini açıklamıştı. Arlon fabrikasının, dünya çapında üretilen Kinder ürünlerinin toplamının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğu söyleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/kinder-salmonella-tehlikesi-nedeniyle-abddeki-urunlerini-de-geri-cagirdi--1055406266.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055328197_64:0:961:673_1920x0_80_0_0_9ee3122e764a798935adf440f6f12911.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kinder sürpriz, salmonella, çikolata, belçika, üretim
Belçika, salmonella tehlikesi nedeniyle Kinder fabrikasında üretimi durdurdu
16:30 08.04.2022 (güncellendi: 16:36 08.04.2022) Abone ol
İtalyan çikolata üreticisi Ferrero, Kinder ürünleriyle bağlantılı salmonella vakalarının birçok ülkede görülmesinin ardından Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında üretimin askıya alındığını duyurdu.
Kinder ürünleri bağlantılı salmonella salgını özellikle Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. İtalyan çikolata üreticisi Ferrero, vakaların ardından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Şirket bugün de Belçika Arlon'daki fabrikasında üretim faaliyetlerinin askıya alındığını bildirdi.
Firmadan yapılan açıklamada, bilgilerin zamanında alınması ve paylaşılmasında gecikmeler yaratan birtakım verimsizlikler yaşandığı belirtildi.
İspanya, İngiltere, İrlanda ve ABD'deki raflardan çok sayıda Kinder Surprise ürünlerini geri çağıran Ferrero, bu ürünlerin birçoğunun Arlon tesisinde üretildiğini açıklamıştı.
Arlon fabrikasının, dünya çapında üretilen Kinder ürünlerinin toplamının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğu söyleniyor.