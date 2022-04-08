https://tr.sputniknews.com/20220408/bik-genel-muduru-ridvan-duran-aile-bakan-yardimciligina-atandi-1055402730.html

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Aile Bakan Yardımcılığı'na atandı

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Aile Bakan Yardımcılığı'na atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'ı Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı'na atadı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T02:22+0300

2022-04-08T02:22+0300

2022-04-08T02:22+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

resmi gazete

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın'a ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlamdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ise görevden alındı.

türkiye

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, resmi gazete