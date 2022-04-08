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BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Aile Bakan Yardımcılığı'na atandı
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Aile Bakan Yardımcılığı'na atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'ı Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı'na atadı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T02:22+0300
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türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın'a ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlamdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ise görevden alındı.
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, resmi gazete

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Aile Bakan Yardımcılığı'na atandı

02:22 08.04.2022
© AARıdvan Duran
Rıdvan Duran - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'ı Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı'na atadı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın'a ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlamdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ise görevden alındı.
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