https://tr.sputniknews.com/20220408/bilim-insanlari-cilt-hucrelerini-yenileyerek-bir-kadini-30-yas-genclestirdi--1055407239.html
Bilim insanları, cilt hücrelerini yenileyerek bir kadını 30 yaş gençleştirdi
Bilim insanları, cilt hücrelerini yenileyerek bir kadını 30 yaş gençleştirdi
Cambridge'deki Babraham Enstitüsü'nde Prof. Dr. Wolf Reik öncülüğünde çalışan bilim insanları, cilt hücrelerini yenileyerek bir kadını 30 yaş gençleştirmeyi... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T11:15+0300
2022-04-08T11:15+0300
2022-04-08T11:15+0300
yaşlanma
genç
doku
gençleşme
yaşam
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Bilim insanları, 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 23 yaşındaki bir kadınınki ile eşdeğer olacak şekilde gençleştirmeyi başardı. Cambridge'deki araştırmacılar, aynı şeyin vücuttaki diğer dokularla da yapılabileceğine inanıyor. Buradaki nihai amaç, diyabet, kalp hastalığı ve nörolojik bozukluklar gibi yaşa bağlı hastalıklar için tedaviler geliştirmek.Cambridge'deki Babraham Enstitüsü'nden Prof. Wolf Reik, BBC'ye verdiği demeçte, tekniğin insanları daha uzun süre daha sağlıklı tutmak için kullanılabileceğini umduğunu söyledi.Reik, "Bu tür şeyleri hayal ediyorduk. Birçok yaygın hastalık yaşla birlikte daha da kötüleşiyor. İnsanlara bu konuda yardım edebilmeyi düşünmek çok heyecan verici" dedi.Prof. Reik, eLife dergisinde yayınlanan çalışmanın henüz çok erken bir aşamada olduğunu vurgulayarak, laboratuvarından çıkıp kliniğe taşınmadan önce üstesinden gelinmesi gereken birkaç bilimsel sorun olduğunu söyledi. "Ancak hücre gençleştirmenin mümkün olduğunu görmenin ileriye doğru kritik bir adım" diyen profesör, "Burada uzun vadeli amaç, insanların daha sağlıklı bir şekilde yaşlanmasını sağlamak. Yani, yaşam süresinden ziyade sağlık süresini uzatmak" ifadelerini kullandı.Araştırmacılar, insan cildindeki bir yaranın kullanıldığı deneylerde, gençleşmiş cilt hücrelerinin daha hızlı hareket ettiğini göstererek prensipte bunun mümkün olduğunu kanıtladı.
https://tr.sputniknews.com/20220401/yuzde-8lik-bosluk-dolduruldu-insanin-ilk-gen-haritasi-tamamlandi-1055239249.html
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yaşlanma, genç, doku, gençleşme
Bilim insanları, cilt hücrelerini yenileyerek bir kadını 30 yaş gençleştirdi
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Cambridge'deki Babraham Enstitüsü'nde Prof. Dr. Wolf Reik öncülüğünde çalışan bilim insanları, cilt hücrelerini yenileyerek bir kadını 30 yaş gençleştirmeyi başardı. Prof. Reik, "İnsanlara bu konuda yardım edebilmeyi düşünmek çok heyecan verici" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Bilim insanları, 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 23 yaşındaki bir kadınınki ile eşdeğer olacak şekilde gençleştirmeyi başardı.
Cambridge'deki araştırmacılar, aynı şeyin vücuttaki diğer dokularla da yapılabileceğine inanıyor. Buradaki nihai amaç, diyabet, kalp hastalığı ve nörolojik bozukluklar gibi yaşa bağlı hastalıklar için tedaviler geliştirmek.
Cambridge'deki Babraham Enstitüsü'nden Prof. Wolf Reik, BBC'ye verdiği demeçte, tekniğin insanları daha uzun süre daha sağlıklı tutmak için kullanılabileceğini umduğunu söyledi.
Reik, "Bu tür şeyleri hayal ediyorduk. Birçok yaygın hastalık yaşla birlikte daha da kötüleşiyor. İnsanlara bu konuda yardım edebilmeyi düşünmek çok heyecan verici" dedi.
Prof. Reik, eLife dergisinde yayınlanan çalışmanın henüz çok erken bir aşamada olduğunu vurgulayarak, laboratuvarından çıkıp kliniğe taşınmadan önce üstesinden gelinmesi gereken birkaç bilimsel sorun olduğunu söyledi.
"Ancak hücre gençleştirmenin mümkün olduğunu görmenin ileriye doğru kritik bir adım" diyen profesör, "Burada uzun vadeli amaç, insanların daha sağlıklı bir şekilde yaşlanmasını sağlamak. Yani, yaşam süresinden ziyade sağlık süresini uzatmak" ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar, insan cildindeki bir yaranın kullanıldığı deneylerde, gençleşmiş cilt hücrelerinin daha hızlı hareket ettiğini göstererek prensipte bunun mümkün olduğunu kanıtladı.