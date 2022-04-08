https://tr.sputniknews.com/20220408/biontech-alman-hukumetiyle-asi-sozlesmesi-imzaladi-1055428077.html

BioNTech, Alman hükümetiyle aşı sözleşmesi imzaladı

BioNTech, Alman hükümetiyle aşı sözleşmesi imzaladı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Almanya Sağlık Bakanlığı ile acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretimi ve tedariki için beş yıllık bir sözleşme imzaladı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T23:22+0300

2022-04-08T23:22+0300

2022-04-08T23:31+0300

koronavirüs

biontech

almanya

sözleşme

almanya sağlık bakanlığı

aşı

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BioNTech, Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi imzaladı.BioNTech’ten yapılan açıklamada, sözleşmenin Almanya'daki acil durumlarda mRNA aşılarının üretimi ve tedariki dahil olmak üzere salgına hazırlıklı olmayı hedeflediği vurgulandı.Sözleşmeye göre Almanya’da potansiyel halk sağlığı tehditlerini ele almak için BioNTech’in her yıl en az 80 milyon mRNA tabanlı aşı dozu üretmek üzere üretim yeteneklerini devam ettireceği belirtildi.BioNTech Mali İşler Direktörü (CFO) Sean Marett, virüs kaynaklı salgınların yıllarca halk sağlığı için tehdit oluşturmaya devam edeceğine ilişkin artan kanıtlar olduğunu vurgulayarak, “Alman hükümetiyle yapılan bu sözleşme, 2027 yılına kadar potansiyel halk sağlığı tehditlerini ele almak için önemli miktarda aşı dozu tedarikini sağlayacak” dedi.BioNTech'in açıklamasında, Almanya Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

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biontech , almanya, sözleşme, almanya sağlık bakanlığı , aşı