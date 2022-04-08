Canik sakinleri: Uruguay’dan hayvan ithal ediyoruz ama bizim hayvan otlatacak alanımız betonlaşıyor

‘’İmara açılan mera alanı merkeze 15 km mesafede dağın başı bir yer burası. İmara açılmasına ihtiyaç yoktu. Köylünün tasarruf ettiği alanlar var eğer devlete alan lazımsa. Mera alanı çok geniş bir alan. 7 köyün hayvancılık için kullandığı bir yerdi burası. İl Tarım müdürü, ‘merayı peşkeş çekemeyiz’ dedi. Mera alanının imara açılmasını Canik Belediyesi istedi, buraya konut yapacaklarmış. Uruguay’dan hayvan ithal ediyoruz ama hayvancılık için kullandığımız alanlarımızı imara açıyorlar.. Neden? Konut yapmak için. Canik belediyesi AK Partili bir belediye ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu meseleden haberi yoktur, o yüzden kendisine mektup yazacağım. Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile konuştum, ‘mümkün değil bizim adamımız mera alanını imara açmaz’ dedi bana inanmadı. Seçim arifesinde bu iş olur mu? Eğer mera alanı imara açılırsa ortalık karışır.”