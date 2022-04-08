https://tr.sputniknews.com/20220408/canik-sakinleri-uruguaydan-hayvan-ithal-ediyoruz-ama-bizim-hayvan-otlatacak-alanimiz-betonlasiyor-1055425357.html
Canik sakinleri: Uruguay’dan hayvan ithal ediyoruz ama bizim hayvan otlatacak alanımız betonlaşıyor
Canik sakinleri: Uruguay’dan hayvan ithal ediyoruz ama bizim hayvan otlatacak alanımız betonlaşıyor
Samsun Canik’te 8 köyün hayvan otlatmak için kullandığı 51 bin metrekarelik mera imara açıldı. Sarıbıyık Mahallesi Muhtarı Nihat Durmuş," Belediye AK Partili... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T20:33+0300
2022-04-08T20:33+0300
2022-04-08T20:33+0300
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canik
imar
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samsun
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Samsun Canik’te 8 köyün hayvan otlatmak için kullandığı 51 bin metrekarelik meranın AK Partili belediye tarafından imara açılması köylüleri kızdırdı. Sarıbıyık Mahallesi Muhtarı Nihat Durmuş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Muhtar, “Belediye AK Partili ama bizi dinlemiyorlar. Cumhurbaşkanı’na mektup yazacağım. Hem Uruguay’dan hayvan alıyorlar hem bizim hayvanlarımızı otlattığımız yeri beton yapmaya uğraşıyorlar” dedi.Sarıbıyık mahallesi muhtarı Nihat Durmuş’un açıklamaları şöyle:AK Partili vekil inanamadı
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Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
canik, imar, ak parti, samsun
Canik sakinleri: Uruguay’dan hayvan ithal ediyoruz ama bizim hayvan otlatacak alanımız betonlaşıyor
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Samsun Canik’te 8 köyün hayvan otlatmak için kullandığı 51 bin metrekarelik mera imara açıldı. Sarıbıyık Mahallesi Muhtarı Nihat Durmuş," Belediye AK Partili ama bizi dinlemiyorlar. Cumhurbaşkanı’na mektup yazacağım. Hem Uruguay’dan hayvan alıyorlar hem bizim hayvanlarımızı otlattığımız yeri beton yapmaya uğraşıyorlar" dedi.
Samsun Canik’te 8 köyün hayvan otlatmak için kullandığı 51 bin metrekarelik meranın AK Partili belediye tarafından imara açılması köylüleri kızdırdı. Sarıbıyık Mahallesi Muhtarı Nihat Durmuş, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Muhtar, “Belediye AK Partili ama bizi dinlemiyorlar. Cumhurbaşkanı’na mektup yazacağım. Hem Uruguay’dan hayvan alıyorlar hem bizim hayvanlarımızı otlattığımız yeri beton yapmaya uğraşıyorlar” dedi.
Sarıbıyık mahallesi muhtarı Nihat Durmuş’un açıklamaları şöyle:
AK Partili vekil inanamadı
‘’İmara açılan mera alanı merkeze 15 km mesafede dağın başı bir yer burası. İmara açılmasına ihtiyaç yoktu. Köylünün tasarruf ettiği alanlar var eğer devlete alan lazımsa. Mera alanı çok geniş bir alan. 7 köyün hayvancılık için kullandığı bir yerdi burası. İl Tarım müdürü, ‘merayı peşkeş çekemeyiz’ dedi. Mera alanının imara açılmasını Canik Belediyesi istedi, buraya konut yapacaklarmış. Uruguay’dan hayvan ithal ediyoruz ama hayvancılık için kullandığımız alanlarımızı imara açıyorlar.. Neden? Konut yapmak için. Canik belediyesi AK Partili bir belediye ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu meseleden haberi yoktur, o yüzden kendisine mektup yazacağım. Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile konuştum, ‘mümkün değil bizim adamımız mera alanını imara açmaz’ dedi bana inanmadı. Seçim arifesinde bu iş olur mu? Eğer mera alanı imara açılırsa ortalık karışır.”