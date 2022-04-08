CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Birliklerimiz Donetsk yakınlarındaki iki yerleşimi bloke etti

Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliğinin askıya alındı

BM Genel Kurulu, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliğinin askıya alınmasını öngören tasarıyı kabul etti.

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği 24'e karşı 93 oyla askıya alındı.

Oylamada 58 ülke çekimser oy kullandı.

Metinde, BM Genel Kurulu'nun gerekli görüldüğü takdirde Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin kararı gözden geçirebileceği belirtildi.

BM Genel Kurulu Başkanlık Ofisi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, bu kararın ardından Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki koltuğunu koruyacağı, ancak oy kullanma ve açıklama yapma hakkından mahrum kalacağı ifade edildi.

ABD, İngiltere ve Ukrayna da dahil bir dizi Batılı ülkenin öncülük ettiği karar tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri ve özellikle de Kiev Bölgesi'ndeki Buça kentinde yaşanan hadise gerekçe gösterilerek hazırlanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasının anlamsız olacağını, zira Rusya olmadan konseyin çalışmalarının eksik kalacağını vurgulamıştı.

ABD Senatosu'ndan 'Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri askıya alan' tasarıya onay

ABD Senatosu, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı. 17 Mart'ta Temsilciler Meclisinin onayını alan tasarı Biden'ın imzasıyla yasalaşacak.

Ukrayna: Rusya’ya, kabul edilemez maddeler içeren bir anlaşma taslağı sunmadık

Ukrayna’nın Rusya ile gerçekleştirdiği barış görüşmelerindeki baş müzakerecisi Mihail Podolyak, ülkesinin Rusya’ya, İstanbul’daki görüşmelerde üstünde anlaşılan maddelerden farklı ifadeler içeren yeni bir teklif ilettiğini reddetti.

Podolyak’ın Reuters’a yaptığı bu açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Ukrayna’nın Rusya’ya ilettiği yeni barış anlaşması taslağından, bazı kilit ifadelerin çıkarıldığını açıklamasını izledi.

Lavrov, Ukrayna’nın talep ettiği güvenlik garantilerinin Kırım için geçerli olmayacağı ve Ukrayna’nın yabancı birliklerin katılımı ile tatbikat düzenlemeden Rusya’nın da onayını alacağı gibi şerhlerin taslaktan çıkarıldığını söylemiş, bunun kabul edilemez olduğunu belirtmişti.