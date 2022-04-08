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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/canli--rusya-savunma-bakanligi-birliklerimiz-donetsk-yakinlarindaki-iki-yerlesimi-bloke-etti-1055403853.html
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Birliklerimiz Donetsk yakınlarındaki iki yerleşimi bloke etti
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Birliklerimiz Donetsk yakınlarındaki iki yerleşimi bloke etti
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus askeri birliklerin Donetsk yakınlarındaki Novomihaylovka ile Ugledar yerleşimlerini bloke ettiklerini ve aşırı... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
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Donetsk Halk Cumhuriyeti askerleri - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Birliklerimiz Donetsk yakınlarındaki iki yerleşimi bloke etti

06:18 08.04.2022 (güncellendi: 06:24 08.04.2022)
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus askeri birliklerin Donetsk yakınlarındaki Novomihaylovka ile Ugledar yerleşimlerini bloke ettiklerini ve aşırı milliyetçilerden temizlemeye başladıklarını belirtti. Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nde üyeliği askıya alındı.
Batı'nın Rusya'ya yaptırımları ve AB ülkelerinde Rus diplomatlara yönelik sınır dışı kararları sürüyor. Bu adımları karşılıksız bırakmayacağını belirten Rusya, 228 Avustralya ve 130 Yeni Zelanda vatandaşına yaptırım kararı aldı. ABD, 31 Rus kurumuna ve 8 Rus vatandaşına yaptırım uyguladı.
Donetsk, Mariupol’ün merkezindeki en önemli çatışmaların bittiğini ilan etti. Donetsk yakınlarındaki Novomihaylovka ile Ugledar'ın milliyetçilerden temizlenmeye başlandığı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonun önümüzdeki günlerde veya yakın gelecekte hedeflerine ulaşmasını ya da müzakereler yoluyla sona ermesini umduğunu belirtti.
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Beyaz Saray, Washington'un Kiev'e askeri yardımının 1.400'den fazla Stinger taşınabilir hava savunma sistemi, 5.000'den fazla Javelin tanksavar füze sistemi içerdiğini söyledi.
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Japon televizyon kanalı Fuji-TV, Tokyo'nun bazı Rus diplomatları sınır dışı edebileceğini aktardı.
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Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliğinin askıya alındı
BM Genel Kurulu, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliğinin askıya alınmasını öngören tasarıyı kabul etti.
BM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği 24'e karşı 93 oyla askıya alındı.
Oylamada 58 ülke çekimser oy kullandı.
Metinde, BM Genel Kurulu'nun gerekli görüldüğü takdirde Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin kararı gözden geçirebileceği belirtildi.
BM Genel Kurulu Başkanlık Ofisi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, bu kararın ardından Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki koltuğunu koruyacağı, ancak oy kullanma ve açıklama yapma hakkından mahrum kalacağı ifade edildi.
ABD, İngiltere ve Ukrayna da dahil bir dizi Batılı ülkenin öncülük ettiği karar tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri ve özellikle de Kiev Bölgesi'ndeki Buça kentinde yaşanan hadise gerekçe gösterilerek hazırlanmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasının anlamsız olacağını, zira Rusya olmadan konseyin çalışmalarının eksik kalacağını vurgulamıştı.
ABD Senatosu'ndan 'Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri askıya alan' tasarıya onay
ABD Senatosu, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı. 17 Mart'ta Temsilciler Meclisinin onayını alan tasarı Biden'ın imzasıyla yasalaşacak.
Ukrayna: Rusya’ya, kabul edilemez maddeler içeren bir anlaşma taslağı sunmadık
Ukrayna’nın Rusya ile gerçekleştirdiği barış görüşmelerindeki baş müzakerecisi Mihail Podolyak, ülkesinin Rusya’ya, İstanbul’daki görüşmelerde üstünde anlaşılan maddelerden farklı ifadeler içeren yeni bir teklif ilettiğini reddetti.
Podolyak’ın Reuters’a yaptığı bu açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Ukrayna’nın Rusya’ya ilettiği yeni barış anlaşması taslağından, bazı kilit ifadelerin çıkarıldığını açıklamasını izledi.
Lavrov, Ukrayna’nın talep ettiği güvenlik garantilerinin Kırım için geçerli olmayacağı ve Ukrayna’nın yabancı birliklerin katılımı ile tatbikat düzenlemeden Rusya’nın da onayını alacağı gibi şerhlerin taslaktan çıkarıldığını söylemiş, bunun kabul edilemez olduğunu belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
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Peskov: Ukrayna'daki operasyonun önümüzdeki günlerde sona ermesini umuyoruz
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