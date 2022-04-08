https://tr.sputniknews.com/20220408/cinden-rusyanin-bm-insan-haklari-konseyinden-cikarilmasina-tepki-1055407857.html
Çin'den Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasına tepki
Çin'den Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasına tepki
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına tepki göstererek... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T11:24+0300
2022-04-08T11:24+0300
2022-04-08T11:25+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına dair değerlendirmede bulundu.Cao, düzenlediği basın toplantısında, "Çin, insan hakları meselelerindeki çifte standartlara ve insan hakları meselesinin diğer ülkelere baskı yapmak için kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor" dedi.Bunun şeffaf bir karar olmadığını ve yalnızca Konsey'deki bölünmeyi daha da derinleştireceğine vurgu yapan Cao, kararla birlikte Moskova ile Kiev arasındaki gerilimin yükseleceğine işaret etti.Dün BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için oylama yapılmış, 175 ülkeden 93'ünün 'evet' oyu kullanmıştı. Oylamada 24 ülke 'hayır', 58 ülke ise 'çekimser' oy vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220406/cinden-ukrayna-krizinde-abdye-yangina-korukle-gitmeye-ve-yaptirimlara-son-verin-cagrisi-1055349624.html
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Çin'den Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasına tepki
11:24 08.04.2022 (güncellendi: 11:25 08.04.2022) Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına tepki göstererek, "Yasadışı ve siyasi amaçlı bir adım" değerlendirmesini yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına dair değerlendirmede bulundu.
Cao, düzenlediği basın toplantısında, "Çin, insan hakları meselelerindeki çifte standartlara ve insan hakları meselesinin diğer ülkelere baskı yapmak için kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor" dedi.
Bunun şeffaf bir karar olmadığını ve yalnızca Konsey'deki bölünmeyi daha da derinleştireceğine vurgu yapan Cao, kararla birlikte Moskova ile Kiev arasındaki gerilimin yükseleceğine işaret etti.
Dün BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için oylama yapılmış, 175 ülkeden 93'ünün 'evet' oyu kullanmıştı. Oylamada 24 ülke 'hayır', 58 ülke ise 'çekimser' oy vermişti.