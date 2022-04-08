https://tr.sputniknews.com/20220408/cinden-rusyanin-bm-insan-haklari-konseyinden-cikarilmasina-tepki-1055407857.html

Çin'den Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasına tepki

Çin'den Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına tepki göstererek... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T11:24+0300

2022-04-08T11:24+0300

2022-04-08T11:25+0300

ukrayna krizi

çin

ukrayna

cao licien

birleşmiş milletler (bm)

bm insan hakları konseyi

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına dair değerlendirmede bulundu.Cao, düzenlediği basın toplantısında, "Çin, insan hakları meselelerindeki çifte standartlara ve insan hakları meselesinin diğer ülkelere baskı yapmak için kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor" dedi.Bunun şeffaf bir karar olmadığını ve yalnızca Konsey'deki bölünmeyi daha da derinleştireceğine vurgu yapan Cao, kararla birlikte Moskova ile Kiev arasındaki gerilimin yükseleceğine işaret etti.Dün BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için oylama yapılmış, 175 ülkeden 93'ünün 'evet' oyu kullanmıştı. Oylamada 24 ülke 'hayır', 58 ülke ise 'çekimser' oy vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220406/cinden-ukrayna-krizinde-abdye-yangina-korukle-gitmeye-ve-yaptirimlara-son-verin-cagrisi-1055349624.html

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çin, ukrayna, cao licien, birleşmiş milletler (bm), bm insan hakları konseyi