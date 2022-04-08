Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/cinden-rusyanin-bm-insan-haklari-konseyinden-cikarilmasina-tepki-1055407857.html
Çin'den Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasına tepki
Çin'den Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasına tepki
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına tepki göstererek... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T11:24+0300
2022-04-08T11:25+0300
ukrayna krizi
çin
ukrayna
cao licien
birleşmiş milletler (bm)
bm insan hakları konseyi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051510890_0:73:1201:748_1920x0_80_0_0_4f42abb0dd37225fcd9806d997942b13.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına dair değerlendirmede bulundu.Cao, düzenlediği basın toplantısında, "Çin, insan hakları meselelerindeki çifte standartlara ve insan hakları meselesinin diğer ülkelere baskı yapmak için kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor" dedi.Bunun şeffaf bir karar olmadığını ve yalnızca Konsey'deki bölünmeyi daha da derinleştireceğine vurgu yapan Cao, kararla birlikte Moskova ile Kiev arasındaki gerilimin yükseleceğine işaret etti.Dün BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için oylama yapılmış, 175 ülkeden 93'ünün 'evet' oyu kullanmıştı. Oylamada 24 ülke 'hayır', 58 ülke ise 'çekimser' oy vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220406/cinden-ukrayna-krizinde-abdye-yangina-korukle-gitmeye-ve-yaptirimlara-son-verin-cagrisi-1055349624.html
çin
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051510890_0:0:1049:787_1920x0_80_0_0_3a4f7ea7f85b2a99ab0fc142c6309fe1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, ukrayna, cao licien, birleşmiş milletler (bm), bm insan hakları konseyi

Çin'den Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasına tepki

11:24 08.04.2022 (güncellendi: 11:25 08.04.2022)
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Abone olTelegram
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına tepki göstererek, "Yasadışı ve siyasi amaçlı bir adım" değerlendirmesini yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına dair değerlendirmede bulundu.
Cao, düzenlediği basın toplantısında, "Çin, insan hakları meselelerindeki çifte standartlara ve insan hakları meselesinin diğer ülkelere baskı yapmak için kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor" dedi.
Bunun şeffaf bir karar olmadığını ve yalnızca Konsey'deki bölünmeyi daha da derinleştireceğine vurgu yapan Cao, kararla birlikte Moskova ile Kiev arasındaki gerilimin yükseleceğine işaret etti.
Dün BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için oylama yapılmış, 175 ülkeden 93'ünün 'evet' oyu kullanmıştı. Oylamada 24 ülke 'hayır', 58 ülke ise 'çekimser' oy vermişti.
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
Ukrayna krizi
Çin'den Ukrayna krizinde ABD'ye 'Yangına körükle gitmeye ve yaptırımlara son verin' çağrısı
6 Nisan, 10:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала