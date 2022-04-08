https://tr.sputniknews.com/20220408/cumhurbaskani-erdogan-8-universiteye-rektor-atadi-1055402637.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 üniversiteye rektör atadı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T02:16+0300

2022-04-08T02:16+0300

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türkiye

cumhurbaşkanı kararı

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

rektör

atama

rektör ataması

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkin, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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cumhurbaşkanı kararı, recep tayyip erdoğan, resmi gazete, rektör, atama, rektör ataması