https://tr.sputniknews.com/20220408/daha-once-babasinin-teslim-olmaya-ikna-ettigi-kisi-cinayetten-yakalanacagini-anlayinca-intihar-etti-1055405352.html

Daha önce babasının teslim olmaya ikna ettiği kişi, cinayetten yakalanacağını anlayınca intihar etti

Daha önce babasının teslim olmaya ikna ettiği kişi, cinayetten yakalanacağını anlayınca intihar etti

Antalya'da çok sayıda suçtan aranırken operasyon düzenlenen evde jandarmaya silahla direnen ve babasının ikna ettiği şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T08:55+0300

2022-04-08T08:55+0300

2022-04-08T08:55+0300

türkiye

manavgat

intihar

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Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Oymapınar yolu üzerinde 2 Nisan tarihinde 25 yaşındaki Selim İyiol isimli genç tabanca ile vurularak öldürüldü.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, Sarılar hudutlarındaki eski muayene istasyonu önünde meydana gelen olayla yaşamını yitiren Selim İyiol’un başta hırsızlık ve uyuşturucu olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğunu belirledi.Katil zanlısının Deniz Çekiç olduğunu tespit eden jandarma, zanlının saklanmasına yardım edeceği bilgisi alınan ve 9 suç kaydı bulunan B.E. ile 15 suç kaydı bulunan A.Ö.'yu düzenlediği operasyonla yakaladı. Araçta yapılan aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 29 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİManavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu gece Karavca Mahallesinde saklandığı yerde kıstırılan Deniz Çekiç'in in teslim olmayarak tabanca ile intihar ettiği bildirildi. Jandarma ekiplerinin, cinayet sırasında aracı kullandığı belirlenen S. D.'yi de yine Karavca mahallesinde ele geçirdiği bildirildi.24 ŞUBAT TARİHİNDE DE SİLAHLA JANDARMAYA DİRENDİDeniz Çelik, 24 Şubat tarihinde de yine jandarma tarafından kız arkadaşının evinde kıstırılmış ve 2 saatlik çabanın sonunda teslim alınmıştı. Yağma, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi çok sayıda suçtan aranan Deniz Çelik'in kız arkadaşının evinde olduğunu belirleyen jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Evin etrafında çok sayıda jandarma ekibinin olduğunu gören Deniz Çelik, silahla ekiplere teslim olmayacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler Çelik'i ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Komando ekipleri evin etrafında görev aldı. Sık sık elinde silahla balkona çıkan ve ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Çelik'i ikna için ekipler yaklaşık 2 saat uğraştı. Bir süre sonra olay yerine Deniz Çelik'in babası M.Ç. geldi.OĞLUNA TESLİM OLMASI İÇİN YALVARDI3Oğlunu ikna etmek için uğraşan gözü yaşlı baba M.Ç., "Bana, bir daha hiçbir olaya karışmayacağım, teslim olacağım, diye söz verdin. Sözünü tut. Sen benim oğlumsun, biz sözümüzü tutarız. Bana teslim olacağına dair söz verdin. Bak avukatı aradım, karakola geliyor. Sen bana söz verdin, sözünü tut oğlum. Bunu bana yapamazsın. Buradan çıkışın yok oğlum. Gel teslim ol” dedi.

türkiye

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manavgat, intihar