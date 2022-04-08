https://tr.sputniknews.com/20220408/demir-sopali-kavgaya-karisan-7-suriyeliye-sinir-disi-1055410611.html
Demir sopalı kavgaya karışan 7 Suriyeliye sınır dışı
Demir sopalı kavgaya karışan 7 Suriyeliye sınır dışı
Mersin'de, iki grup arasındaki demir sopalı kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T12:25+0300
2022-04-08T12:25+0300
2022-04-08T12:25+0300
türkiye
mersin
sınır dışı
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Olay, 4 Nisan'da Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6092 Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine demir çubuklarla saldırdığı kavga, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis, 7 Suriyeliyi adreslerine düzenlenen baskınla yakaladı. İfadelerinin ardından sınır dışı işlemleri tamamlanan Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
türkiye
mersin
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mersin, sınır dışı
Demir sopalı kavgaya karışan 7 Suriyeliye sınır dışı
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Mersin'de, iki grup arasındaki demir sopalı kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Olay, 4 Nisan'da Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6092 Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine demir çubuklarla saldırdığı kavga, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis, 7 Suriyeliyi adreslerine düzenlenen baskınla yakaladı. İfadelerinin ardından sınır dışı işlemleri tamamlanan Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.