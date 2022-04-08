https://tr.sputniknews.com/20220408/demir-sopali-kavgaya-karisan-7-suriyeliye-sinir-disi-1055412673.html

Demir sopalı kavgaya karışan 7 Suriyeliye sınır dışı

Demir sopalı kavgaya karışan 7 Suriyeliye sınır dışı

Mersin'de, iki grup arasındaki demir sopalı kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T13:24+0300

2022-04-08T13:24+0300

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suriye

türkiye

kavga

sınır dışı

mersin

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Mersin'de iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine demir çubuklarla saldırdığı kavga, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis, 7 Suriyeliyi adreslerine düzenlenen baskınla yakaladı. İfadelerinin ardından sınır dışı işlemleri tamamlanan Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

suriye

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mersin

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suriye, kavga, sınır dışı, mersin