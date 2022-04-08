https://tr.sputniknews.com/20220408/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055405615.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 14.75'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 16.02 TL’de yer alıyor. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T09:16+0300
2022-04-08T09:16+0300
2022-04-08T09:16+0300
ekonomi
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çeyrek altın
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Dolar/TL, 14.75 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise güne 16.09 seviyesinde başladı.Çeyrek altın ne kadar?Altın gramı 914.97 lira seviyelerinde. Çeyrek altının fiyatı 1498 Türk Lirası, Cumhuriyet altının fiyatı ise 6 bin 192 lirada.
https://tr.sputniknews.com/20220407/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055376000.html
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dolar, dolar/tl, türk lirası, euro, altın, gram altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 14.75'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 16.02 TL’de yer alıyor.
Dolar/TL, 14.75 seviyelerinde işlem görüyor.
Euro/TL ise güne 16.09 seviyesinde başladı.
Çeyrek altın ne kadar?
Altın gramı 914.97 lira seviyelerinde. Çeyrek altının fiyatı 1498 Türk Lirası, Cumhuriyet altının fiyatı ise 6 bin 192 lirada.