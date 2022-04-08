https://tr.sputniknews.com/20220408/dso-afrikada-vakalar-tespit-edilenden-100-kat-fazla-1055400873.html
DSÖ: Afrika'da vakalar tespit edilenden 100 kat fazla
DSÖ: Afrika'da vakalar tespit edilenden 100 kat fazla
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasındaki nüfusun yüzde 65'inden fazlasının koronavirüse yakalandığının tahmin edildiğini açıkladı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T00:59+0300
2022-04-08T00:59+0300
2022-04-08T00:57+0300
koronavirüs
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
afrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043666403_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_4f3001fbd7e6acc747419d94b4d5392f.jpg
DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, Afrika ülkelerinde tespit edilemeyen Kovid-19 vakalarına dikkat çekti.Kıtadaki vaka sayısının tespit edilenden 100 kat daha fazla olduğunu söyleyen Moeti, kıta nüfusunun yüzde 65'inden fazlasının enfekte olduğunu ifade etti.Moeti, "Afrika nüfusunda genç ve belirti göstermeyen kişilerin olması normal" dedi.Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043666403_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_2efceb602aed0b25227b190c258b2d92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), afrika
DSÖ: Afrika'da vakalar tespit edilenden 100 kat fazla
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasındaki nüfusun yüzde 65'inden fazlasının koronavirüse yakalandığının tahmin edildiğini açıkladı.
DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, Afrika ülkelerinde tespit edilemeyen Kovid-19 vakalarına dikkat çekti.
Kıtadaki vaka sayısının tespit edilenden 100 kat daha fazla olduğunu söyleyen Moeti, kıta nüfusunun yüzde 65'inden fazlasının enfekte olduğunu ifade etti.
Moeti, "Afrika nüfusunda genç ve belirti göstermeyen kişilerin olması normal" dedi.
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti.