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DSÖ: Afrika'da vakalar tespit edilenden 100 kat fazla
DSÖ: Afrika'da vakalar tespit edilenden 100 kat fazla
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasındaki nüfusun yüzde 65'inden fazlasının koronavirüse yakalandığının tahmin edildiğini açıkladı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T00:59+0300
2022-04-08T00:57+0300
koronavirüs
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
afrika
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DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, Afrika ülkelerinde tespit edilemeyen Kovid-19 vakalarına dikkat çekti.Kıtadaki vaka sayısının tespit edilenden 100 kat daha fazla olduğunu söyleyen Moeti, kıta nüfusunun yüzde 65'inden fazlasının enfekte olduğunu ifade etti.Moeti, "Afrika nüfusunda genç ve belirti göstermeyen kişilerin olması normal" dedi.Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti.
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), afrika

DSÖ: Afrika'da vakalar tespit edilenden 100 kat fazla

00:59 08.04.2022
© REUTERS / Afolabi SotundeNijerya - Afrika - koronavirüs - Kovid-19
Nijerya - Afrika - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Afolabi Sotunde
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Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasındaki nüfusun yüzde 65'inden fazlasının koronavirüse yakalandığının tahmin edildiğini açıkladı.
DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, Afrika ülkelerinde tespit edilemeyen Kovid-19 vakalarına dikkat çekti.
Kıtadaki vaka sayısının tespit edilenden 100 kat daha fazla olduğunu söyleyen Moeti, kıta nüfusunun yüzde 65'inden fazlasının enfekte olduğunu ifade etti.
Moeti, "Afrika nüfusunda genç ve belirti göstermeyen kişilerin olması normal" dedi.
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti.
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