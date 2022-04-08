https://tr.sputniknews.com/20220408/enerji-sen-isten-cikarilan-enerji-sa-iscileri-icin-iade-davasi-actik-verilen-parayi-kabul-etmedik-1055421851.html

Enerji-Sen: İşten çıkarılan Enerji-SA işçileri için iade davası açtık, verilen parayı kabul etmedik

Enerji-Sen: İşten çıkarılan Enerji-SA işçileri için iade davası açtık, verilen parayı kabul etmedik

DİSK/Enerji-Sen Başkanı Keskin, Enerji-SA işçilerinin işten çıkarılması konusunda "Arkadaşlarımızın işe iade davalarını açtık. Arabuluculuk görüşmeleri... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T17:13+0300

2022-04-08T17:13+0300

2022-04-08T17:13+0300

seyir hali

türkiye

disk

toplu sözleşme

işçi

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Enerji-Sen: İşten çıkarılan Enerji-SA işçileri için iade davası açtık, verilen parayı kabul etmedik 08.04.2022 SEYİR HALİ Enerji-Sen: İşten çıkarılan Enerji-SA işçileri için iade davası açtık, verilen parayı kabul etmedik 08.04.2022 SEYİR HALİ

DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Enerji-SA işçilerinin toplu sözleşmede ve işyerinde karşılaştıkları koşulları, işten çıkarılmalarını ve eylemlerini Radyo Sputnik'te Ali Çağatay'la Seyir Hali programında anlattı.Keskin, Enerji-SA işçilerinin eylem öncesinde yaşadıklarını “Uzun zamandan beridir enerji işçileri imzaladıkları toplu iş sözleşmeleriyle kölelik koşullarında özel şirketlerle beraber çalıştırılmaya başlandı. Eskiden arkadaşlarımız devlette taşeron koşullarında bile çalışırken asgari ücret üzerine yüzde 60’ı, AGİ, yemek ve yol paraları ile çalışırken bugün kurumsal firmalarda çalışıyor gibi gözüküyor ama yapılan iş sözleşmeleriyle arkadaşlarımızın aldığı ücretler 5500 lira civarında rakamlarla maalesef hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Tam da bunun karşısında arkadaşlarımız sendika değişikliği gibi arayışların içerisine girdiğinde sözleşmelerde yüzde 40 çıkacağını tahmin etmiyorlardı. Toplu yüzde 43 çıkınca işçi maliyetlerini düşürmeye gittiler ve uygun pozisyon olmadığını söyleyerek sözleşmelerini tek taraflı fesh ettiler. Bu arkadaşlarımız iş yetiştirebilmek için günde 16 saat çalıştı. Bozkurt’ta sel olduğunda oradaydı. Isparta’da oradaydı bu arkadaşlarımız. Hepsine kurum ve İçişleri Bakanlığı tarafından teşekkür plaketleri takdir belgeleri verildi. Üzerinden üç ay gibi bir zaman geçti, arkadaşlarımız uygun pozisyon yok denilerek kapının önüne konuldu” diye anlattı.‘Her gün kurumun önünde basın açıklamaları gerçekleştirerek gündemde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz’Keskin, işçilerin eylemlerini “Arkadaşlarımızın işe iade davalarını açtık. Arabuluculuk görüşmeleri yapılıyor. Arkadaşlarımıza para teklif ettiler. Kabul etmedik çünkü arkadaşlarımız Sabancı’dan daha eskiler o işyerinde, 17 yıldır çalışıyorlar. Enerji-SA firması orayı on yıl önce aldı. Bunları kabul etmedik. Kamuoyu yaratmaya da çalışıyoruz bir taraftan, her gün kurumun önünde basın açıklamaları gerçekleştirerek gündemde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Faturalarını ödeyemeyen ve kapının önüne konan arkadaşlarımızın birlikte durmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Eskisi gibi ilerlemiyor. Müfettiş dosyayı alınca üç ay süresi var. Uzattıkça uzatıyor. Kısa sürede rapor çıkartma ihtimali kalmadı. Dava yoluna başvurduk. Yasa dört ayda biter diyor ama ben bu güne kadar iki yıldan önce biten dava görmedim“ diye aktardı.

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2022

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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türkiye, disk, toplu sözleşme, işçi, аудио