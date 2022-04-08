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Erdoğan: Malum, dünyadaki gelişmeler ortada, bir olmamız, beraber olmamız lazım
Erdoğan: Malum, dünyadaki gelişmeler ortada, bir olmamız, beraber olmamız lazım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malum dünyadaki gelişmeler ortada. Bütün bu gelişmelerle birlikte, tabii bize düşen farklı bir durum söz konusu, o da... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T15:00+0300
2022-04-08T15:00+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, cemaate hitabında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şeriflerini tebrik etti. Bugün ikinci cumayı birlikte icra ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:"Rabb'im inşallah daha nice cuma bayramlarında bizleri bir arada yaşamayı, bir arada cuma bayramlarımızı tesit etmeyi nasip etsin. Malum dünyadaki gelişmeler ortada. Bütün bu gelişmelerle birlikte, tabii bize düşen farklı bir durum söz konusu, o da bizim bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım, kardeş olmamız lazım ve birbirimizi de sadece ve sadece Allah için sevmemiz lazım."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin bugün farklı bir durum yaşadığına işaret ederek "İslam Medeniyeti Müzesi olarak camimizin külliyesi içinde senede bir veya iki kere elimizdeki çok önemli objeleri inşallah burada sergileyeceğiz. Burada Topkapı Müzesi olsun, değişik yerlerdeki bu eserler aynı zamanda Büyük Çamlıca Camimizin müze kısmında tüm Müslümanların hizmetinde olacaktır." diye konuştu.Erdoğan, Allah'ın ramazan-ı şerifi nasip ettiği gibi Ramazan Bayramı'na kavuşmalarını da kendilerine lütfetmesini diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyük Çamlıca Camisi avlusunda gerçekleştirilen 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı.
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Malum, dünyadaki gelişmeler ortada, bir olmamız, beraber olmamız lazım

15:00 08.04.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malum dünyadaki gelişmeler ortada. Bütün bu gelişmelerle birlikte, tabii bize düşen farklı bir durum söz konusu, o da bizim bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım, kardeş olmamız lazım ve birbirimizi de sadece ve sadece Allah için sevmemiz lazım" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan, cemaate hitabında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şeriflerini tebrik etti. Bugün ikinci cumayı birlikte icra ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Rabb'im inşallah daha nice cuma bayramlarında bizleri bir arada yaşamayı, bir arada cuma bayramlarımızı tesit etmeyi nasip etsin. Malum dünyadaki gelişmeler ortada. Bütün bu gelişmelerle birlikte, tabii bize düşen farklı bir durum söz konusu, o da bizim bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım, kardeş olmamız lazım ve birbirimizi de sadece ve sadece Allah için sevmemiz lazım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin bugün farklı bir durum yaşadığına işaret ederek "İslam Medeniyeti Müzesi olarak camimizin külliyesi içinde senede bir veya iki kere elimizdeki çok önemli objeleri inşallah burada sergileyeceğiz. Burada Topkapı Müzesi olsun, değişik yerlerdeki bu eserler aynı zamanda Büyük Çamlıca Camimizin müze kısmında tüm Müslümanların hizmetinde olacaktır." diye konuştu.
Erdoğan, Allah'ın ramazan-ı şerifi nasip ettiği gibi Ramazan Bayramı'na kavuşmalarını da kendilerine lütfetmesini diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Büyük Çamlıca Camisi avlusunda gerçekleştirilen 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı.
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