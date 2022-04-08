https://tr.sputniknews.com/20220408/fao-kuresel-gida-fiyatlari-martta-yuzde-336-artarak-rekor-seviyeye-ulasti-1055413334.html

FAO: Küresel gıda fiyatları Mart'ta yüzde 33.6 artarak rekor seviyeye ulaştı

FAO: Küresel gıda fiyatları Mart'ta yüzde 33.6 artarak rekor seviyeye ulaştı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının arz kesintisi nedeniyle bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde Mart'ta tüm... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T14:07+0300

2022-04-08T14:07+0300

2022-04-08T14:08+0300

gıda

ekonomi

fao

birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao)

buğday

enflasyon

rekor

artış

arz

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FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, Mart'ta Şubat ayına kıyasla yüzde 12,6 artış göstererek ortalama 159,3 puan oldu. Artış oranı geçen yılın Mart ayına göre ise yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.Endeks, söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Küresel gıda fiyatlarının tahıl ürünleri ve bitkisel yağlar kaynaklı olarak artış göstermesi dikkati çekti.Tahıl Fiyat Endeksi, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Rusya'nın Ukrayna'daki özel operassyonunun olmasının etkisiyle aylık yüzde 17,1, yıllık ise yüzde 37 artış gösterdi. Geçen ay küresel buğday fiyatları aylık yüzde 19,7 ve mısır, arpa fiyatları da yüzde 19,1 artarak rekor kırdı.Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, ayçiçek tohumu yağı fiyatlarının artması ve artan petrol fiyatları nedeniyle aylık yüzde 23,2 artış kaydetti. Ukrayna ve Rusya, küresel ayçiçek yağı ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştiriyor.Şeker Fiyat Endeksi, büyük ihracatçılardan Brezilya realinin değer kazanması ve yüksek ham petrol fiyatları nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 6,7 arttı.FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Asya’dan artan talebin tereyağı ve süt tozu fiyatlarını etkilemesiyle yüzde 2,6 yükseldi. Et Fiyat Endeksi'nde ise yüzde 4,8 yükseliş gerçekleşti.FAO, Rusya ve Ukrayna'nın son üç yılda küresel buğday ve mısır ihracatının sırasıyla yüzde 30'unu ve yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini vurguladı.FAO, 11 Mart’ta Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu nedeniyle ortaya çıkacak arz açığıyla uluslararası gıda ve yem fiyatlarının yüzde 8 ile yüzde 20 arasında artabileceğini uyarısında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220314/bm-gida-ve-tarim-orgutu-aycicek-yagina-alternatif-olarak-soya-ve-hurma-yaglarina-talep-artacak--1054711500.html

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gıda, fao, birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (fao), buğday, enflasyon, rekor, artış, arz