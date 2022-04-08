https://tr.sputniknews.com/20220408/istanbul-icin-saganak-uyarisi-1500--2000-saatleri-arasinda-dikkatli-ve-tedbirli-olunmali-1055402861.html

İstanbul için sağanak uyarısı: 15.00 – 20.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olunmalı

İstanbul için sağanak uyarısı: 15.00 – 20.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olunmalı

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da saat 15:00’ten itibaren kuvvetlenecek lodosla birlikte, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T02:35+0300

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türkiye

ibb

sağanak

akom

yağış

uyarı

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İstanbul’da saat 15:00’ten itibaren kuvvetlenecek lodosla birlikte, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. İBB, olumsuzluklara karşı alarm durumuna geçerken, vatandaşlardan da dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; öğleden sonra (15:00) rüzgârın güneyli yönlerden (lodos) kuvvetlenmesi (15-45km/s), beraberinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde etkili olması beklenen yağışların; Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde de kısa süreli ve kuvvetli (15-30kg/m2) olabileceği tahmin ediliyor.Akşam saatlerine (20.00) kadar etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu riskleri bulunuyor.İBB Ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alarm durumuna geçti. İstanbulluların da 15.00 – 20.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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ibb, sağanak, akom, yağış, uyarı