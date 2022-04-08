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İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'seçim iptali' davası
İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'seçim iptali' davası
İstanbul Valiliği, Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesinde, 'dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi' için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T16:38+0300
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türkiye
istanbul valiliği
galatasaray
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Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmediği mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.İstanbul Valiliği bu süreci, dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı.Galatasaray Başkanı Elmas, camianın önde gelen hukukçuları ve başkan adaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.Galatasaray'da başkanlık seçiminin 30 Nisan'da yapılması planlanıyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk aday olmuştu.
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istanbul valiliği, galatasaray

İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'seçim iptali' davası

16:38 08.04.2022 (güncellendi: 16:39 08.04.2022)
© AAİstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© AA
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İstanbul Valiliği, Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesinde, 'dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi' için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne seçimin iptali için dava açtı.
Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmediği mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.
İstanbul Valiliği bu süreci, dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı.
Galatasaray Başkanı Elmas, camianın önde gelen hukukçuları ve başkan adaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.
Galatasaray'da başkanlık seçiminin 30 Nisan'da yapılması planlanıyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk aday olmuştu.
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