https://tr.sputniknews.com/20220408/istanbul-valiliginden-galatasaraya-secim-iptali-davasi-1055420804.html

İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'seçim iptali' davası

İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a 'seçim iptali' davası

İstanbul Valiliği, Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesinde, 'dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi' için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T16:38+0300

2022-04-08T16:38+0300

2022-04-08T16:39+0300

türkiye

istanbul valiliği

galatasaray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103749/58/1037495802_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fb1515c5519e1bf555f6f55f0bab5231.jpg

Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmediği mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.İstanbul Valiliği bu süreci, dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı.Galatasaray Başkanı Elmas, camianın önde gelen hukukçuları ve başkan adaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.Galatasaray'da başkanlık seçiminin 30 Nisan'da yapılması planlanıyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk aday olmuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul valiliği, galatasaray