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İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu oluştu
İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu oluştu
İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zammın ardından taksiciler, Bağcılar'daki servisin önünde taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklar oluşturdu... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T11:53+0300
2022-04-08T11:53+0300
yaşam
türkiye
istanbul
zam
taksi
taksimetre
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) önceki gün gerçekleşen toplantıda ulaşımda yüzde 40 zam kararı alınmıştı. İstanbul'da taksicilerin kısa mesafe ücretleri 20 liradan 28 liraya çıkmış, taksimetre açılış ücretleri de zamma tabi tutulmuştu. Böyle açılış ücreti 7 liradan 9 lira 80 kuruşa yükseltilmişti. 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak zam kararının ardından İstanbul'da taksimetrelerini güncellemesi gereken taksiciler, Bağcılar'daki servisin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.'İstiyoruz ki hiç taksimetreye zam yapılmasın'İşlemlerini yaptırdığını söyleyen Yavuz Korkmaz, "Ücretle ilgili yeni ayarlarını yaptırdık. Zammı olumlu buluyorum. Yakıta para yetmiyordu" dedi.Zamdan aslında memnun olmadığını söyleyen Kenan Can Erzincan isimli taksici, "İstiyoruz ki hiç taksimetreye zam yapılmasın. Mazota indirim yapılsın. Bu yapılan zamlar geri alınsın. Aslında memnun değilim. Vatandaş kısa mesafe 28 lira ödeyecek. Nasıl olacak. Acil durumda binilir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220406/istanbulda-toplu-ulasima-yuzde-40-zam-1055350100.html
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türkiye, istanbul, zam, taksi, taksimetre

İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu oluştu

11:53 08.04.2022
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - ARMAĞAN YILMAZ - HACER İNCİİstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu
İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ - ARMAĞAN YILMAZ - HACER İNCİ
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İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zammın ardından taksiciler, Bağcılar'daki servisin önünde taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) önceki gün gerçekleşen toplantıda ulaşımda yüzde 40 zam kararı alınmıştı. İstanbul'da taksicilerin kısa mesafe ücretleri 20 liradan 28 liraya çıkmış, taksimetre açılış ücretleri de zamma tabi tutulmuştu. Böyle açılış ücreti 7 liradan 9 lira 80 kuruşa yükseltilmişti. 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak zam kararının ardından İstanbul'da taksimetrelerini güncellemesi gereken taksiciler, Bağcılar'daki servisin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

'İstiyoruz ki hiç taksimetreye zam yapılmasın'

İşlemlerini yaptırdığını söyleyen Yavuz Korkmaz, "Ücretle ilgili yeni ayarlarını yaptırdık. Zammı olumlu buluyorum. Yakıta para yetmiyordu" dedi.
Zamdan aslında memnun olmadığını söyleyen Kenan Can Erzincan isimli taksici, "İstiyoruz ki hiç taksimetreye zam yapılmasın. Mazota indirim yapılsın. Bu yapılan zamlar geri alınsın. Aslında memnun değilim. Vatandaş kısa mesafe 28 lira ödeyecek. Nasıl olacak. Acil durumda binilir" dedi.
Metrobüs, telefon, yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
EKONOMİ
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
6 Nisan, 11:00
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