https://tr.sputniknews.com/20220408/iyi-parti-genel-idare-kurulu-uyesi-arzu-onsen-ben-sosyalist-devrimci-bir-ulkucuyum-1055415063.html
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen: Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen: Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen, "Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm" açıklamasında bulundu. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T14:45+0300
2022-04-08T14:45+0300
2022-04-08T14:45+0300
politika
iyi parti
sosyalist
devrimci
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TELE 1 ekranlarında yayınlanan Enver Aysever'in programına konuk olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen kendini 'sosyalist, devrimci ve ülkücü' olarak tanımladı.İYİ Parti'li Önşen, "Bana 'sen kimsin' diye soruyorlar. Beni bilmeliler. Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm. Memleketin son noktası bu" diye konuştu.
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iyi parti, sosyalist, devrimci
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen: Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen, "Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm" açıklamasında bulundu.
TELE 1 ekranlarında yayınlanan Enver Aysever'in programına konuk olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen kendini 'sosyalist, devrimci ve ülkücü' olarak tanımladı.
İYİ Parti'li Önşen, "Bana 'sen kimsin' diye soruyorlar. Beni bilmeliler. Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm. Memleketin son noktası bu" diye konuştu.