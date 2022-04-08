https://tr.sputniknews.com/20220408/iyi-parti-genel-idare-kurulu-uyesi-arzu-onsen-ben-sosyalist-devrimci-bir-ulkucuyum-1055415063.html

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen: Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen: Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen, "Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm" açıklamasında bulundu. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T14:45+0300

2022-04-08T14:45+0300

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politika

iyi parti

sosyalist

devrimci

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TELE 1 ekranlarında yayınlanan Enver Aysever'in programına konuk olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Arzu Önşen kendini 'sosyalist, devrimci ve ülkücü' olarak tanımladı.İYİ Parti'li Önşen, "Bana 'sen kimsin' diye soruyorlar. Beni bilmeliler. Ben sosyalist devrimci bir ülkücüyüm. Memleketin son noktası bu" diye konuştu.

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iyi parti, sosyalist, devrimci