https://tr.sputniknews.com/20220408/jerusalem-post-israil-savunma-kuvvetleri-tel-avivde-saldiri-duzenleyen-kisiyi-yakaladi-1055404915.html

Jerusalem Post: İsrail Savunma Kuvvetleri Tel Aviv'de saldırı düzenleyen kişiyi yakaladı

Jerusalem Post: İsrail Savunma Kuvvetleri Tel Aviv'de saldırı düzenleyen kişiyi yakaladı

The Jerusalem Post'un İsrail Güvenlik Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, İsrail güvenlik güçleri Tel Aviv'in merkezinde iki kişiyi vuran saldırganı etkisiz... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T08:07+0300

2022-04-08T08:07+0300

2022-04-08T08:09+0300

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The Jerusalem Post'un haberine göre, yaklaşık bin polisin katıldığı arama çalışmalarında saldırganın izine Tel Aviv'in Yafa banliyösünde rastlandı. Saldırganın kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışma sonucunda öldürüldüğü belirtildi. Saldırganın 28 yaşında Batı Şeria'dan Filistinli bir erkek olduğu bildirildi.İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, "Uzun saatler süren ortak faaliyetinden sonra, bu sabah operasyonel ve istihbarat işbirliğinde, teröristleri karşılıklı ateş açarak ortadan kaldırmayı başardık" dedi. Başkentin göbeğindeki saldırıda 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandıBaşkent Tel Aviv'in en işlek caddelerinden Dizengoff Caddesi'nde dün akşam saat 21.00 sularında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırının Dizengoff Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına düzenlendiği kaydedilmişti.İsrail'de saldırı dalgasıSon haftalarda art arda saldırılarla sarsılan İsrail'de, 22-29 tarihlerinde ülkenin farklı kentlerde yaşanan 3 ayrı saldırıda toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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