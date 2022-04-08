https://tr.sputniknews.com/20220408/kaide-liderinin-hicap-kavgasina-el-attigi-hindistanda-musluman-protestoculara-sorusturma-1055426908.html

Kaide lideri Zevahiri'nin hicap kavgasına el attığı Hindistan'da Müslüman protestoculara soruşturma

Kaide lideri Zevahiri'nin hicap kavgasına el attığı Hindistan'da Müslüman protestoculara soruşturma

Bazı yüksek okulların İslamcı örtünme uygulayan Müslüman kız öğrencileri derslere almaması, bunu Müslümanların protesto etmesi, Hinduların karşı protesto... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T22:19+0300

2022-04-08T22:19+0300

2022-04-08T23:13+0300

dünya

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El Kaide lideri Eymen el Zevahiri'nin, güney eyaleti Karnataka'daki hicap tartışmasına müdahil olması, Hindistan'da alarm zilleri çaldırdı. Zevahiri'nin sosyal medyada viral olan videoda tümden örtünmüş halde eğitim aldığı okula girmeye çalışırken kendisini sözlü taciz eden Hindu erkeklere "Burkamı çıkarmamı isteme hakkını onlara kim verdi? Allahu Ekber" diye bağıran Müslüman kız öğrenci Muskan Han'ı övmesi de soru işaretleri uyandırdı. Videonun tamamında Hindistan'ı hedef aldıZevahiri'nin 5 Nisan'da yayımladığı 8.43 dakikalık videosunun açılışında Muskan Han'ın videosunu gösterip neredeyse tamamında Hindistan'ı hedef alması, Karnataka'daki hicap kavgasının gerisinde 'görünmeyen eller' olduğu endişesi yaratırken, Muskan Han'ı da şüphe altında bıraktı. Kaide lideri daha önce 2014'te Hindistan'a odaklandığı videosunda Hint Yarımadası Kaidesi isimli örgütün kuruluşunu ilan etmişti. 'Görünmeyen ellerin varlığı kanıtlandı'Videoya ilkin Karnataka Eyaleti İçişleri Bakanı Araga Jnanendra, "Hicap kavgasının gerisinde bazı görünmeyen eller bulunması ihtimali olduğunu biz baştan beri söyledik ve Yüksek Mahkemede hicap yasağı kararında ima etti. Artık bu kanıtlanmış oldu, çünkü Kaideciler bununla ilgili video yayımlıyor" tepkisini verdi. Karnataka Yüksek Mahkemesi geçen ay hicap yasağını onayladı, ancak Hindistan'ın en büyük Müslüman örgütü kararı En Üst Mahkeme'de temyize götürdü. 'Her açıdan tam teşekkülü soruşturma''Zevahiri bu videoyu çektiğine göre Hindistan'daki bazı kişiler ile Kaide arasında iletişim olması gerektiği' varsayımında bulunan Jnanendra, "Herkesin Kaide ile el ele verdiğini söylüyor değilim" diye ekledi. Eyalet İçişleri Bakanı, "Bunlar nasıl gerçekleşti, bağlantı nedir? Her açıdan tam teşekkülü bir soruşturma yürütülecektir. Polis tüm bunlara bakıyor ve ortaya çıkaracaktır" dedi. Federal soruşturma sinyaliArdından Hindistan İstihbarat Bürosu'ndan (IB) 'bazı Hindistan vatandaşları ile Kaide terör örgütü arasındaki olası bağlantıları araştırdığı' açıklaması geldi.IB ve federal terörle mücadele soruşturma birimi Ulusal Soruşturma Korumu, Hindistan Federal İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Burkalı öğrencinin babası: Zevahiri'yle alakamız yokKaide liderinin videosu yüzünden çarşaflı ve peçeli öğrenci Muskan'ın zan altında kalması üzerine babası, gazetecilere, 'Zevahiri'nin Hindistan'ı suçlayan sözlerinin yanlış olduğu, ailece Hindistan'da huzur içinde yaşadıklarını' söyledi.'Huzurumuz kaçtı, her türlü soruşturulsun''Bu tür olayların ailenin huzurunu bozduğuna' dikkati çeken Muhammed Hüseyin Han, 'polisin ve eyalet hükümetinin gerçeğin ortaya çıkarılması için her türlü soruşturmayı başlatmasını' istedi. "Videoyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz, kim olduğunu bilmiyoruz. Onu bugün ilk kez gördüm. Arapça bir şeyler söyledi.....Biz hepimiz burada sevgi içinde ve kardeş gibi güven duyarak yaşıyoruz" diyen Han, Kaide liderinin kızını övmesini şöyle değerlendirdi:""İnsanlar ne derse desin....Bu gereksiz yere dert oluyor. Ülkemizde huzur içinde yaşıyoruz, onun bizimle alakası olmadığı için bizim hakkımızda konuşmasını da istemiyoruz... Bu, yanlıştır, aramızda bölünme yaratma girişimidir."

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karnataka, hindistan, hicab, örtünme, çarşaf, burka, başörtüsü