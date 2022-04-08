Kaide lideri Zevahiri'nin hicap kavgasına el attığı Hindistan'da Müslüman protestoculara soruşturma
22:19 08.04.2022 (güncellendi: 23:13 08.04.2022)
Bazı yüksek okulların İslamcı örtünme uygulayan Müslüman kız öğrencileri derslere almaması, bunu Müslümanların protesto etmesi, Hinduların karşı protesto düzenlemesiyle karışan Hindistan, Kaide liderinin son videosunda meseleye el atmasıyla soruşturma düğmesine bastı. Zevahiri'nin övdüğü Müslüman kız öğrencinin babası "Hindistan'da mutluyuz" dedi.
El Kaide lideri Eymen el Zevahiri'nin, güney eyaleti Karnataka'daki hicap tartışmasına müdahil olması, Hindistan'da alarm zilleri çaldırdı. Zevahiri'nin sosyal medyada viral olan videoda tümden örtünmüş halde eğitim aldığı okula girmeye çalışırken kendisini sözlü taciz eden Hindu erkeklere "Burkamı çıkarmamı isteme hakkını onlara kim verdi? Allahu Ekber" diye bağıran Müslüman kız öğrenci Muskan Han'ı övmesi de soru işaretleri uyandırdı.
Videonun tamamında Hindistan'ı hedef aldı
Zevahiri'nin 5 Nisan'da yayımladığı 8.43 dakikalık videosunun açılışında Muskan Han'ın videosunu gösterip neredeyse tamamında Hindistan'ı hedef alması, Karnataka'daki hicap kavgasının gerisinde 'görünmeyen eller' olduğu endişesi yaratırken, Muskan Han'ı da şüphe altında bıraktı. Kaide lideri daha önce 2014'te Hindistan'a odaklandığı videosunda Hint Yarımadası Kaidesi isimli örgütün kuruluşunu ilan etmişti.
Andy Vermaut shares:Al Qaeda Video Proves "Unseen Hands Behind Hijab Row": Karnataka Minister: Al Qaeda chief praised student Muskaan Khan … the… https://t.co/afNitPPtKc Thank you. #AndyVermautFightsTerrorismEveryDay #TerroristsAreNeverReligiousOrSpiritualBeings #StopTheHateNow pic.twitter.com/E5JTSBmVyD— Andy Vermaut (@AndyVermaut) April 6, 2022
'Görünmeyen ellerin varlığı kanıtlandı'
Videoya ilkin Karnataka Eyaleti İçişleri Bakanı Araga Jnanendra, "Hicap kavgasının gerisinde bazı görünmeyen eller bulunması ihtimali olduğunu biz baştan beri söyledik ve Yüksek Mahkemede hicap yasağı kararında ima etti. Artık bu kanıtlanmış oldu, çünkü Kaideciler bununla ilgili video yayımlıyor" tepkisini verdi.
Karnataka Yüksek Mahkemesi geçen ay hicap yasağını onayladı, ancak Hindistan'ın en büyük Müslüman örgütü kararı En Üst Mahkeme'de temyize götürdü.
'Her açıdan tam teşekkülü soruşturma'
'Zevahiri bu videoyu çektiğine göre Hindistan'daki bazı kişiler ile Kaide arasında iletişim olması gerektiği' varsayımında bulunan Jnanendra, "Herkesin Kaide ile el ele verdiğini söylüyor değilim" diye ekledi.
Eyalet İçişleri Bakanı, "Bunlar nasıl gerçekleşti, bağlantı nedir? Her açıdan tam teşekkülü bir soruşturma yürütülecektir. Polis tüm bunlara bakıyor ve ortaya çıkaracaktır" dedi.
#India 'Looking Into' Links Between #AlQaeda and #Hijab Row Protesters After Al-Zawahiri's New Video https://t.co/OSKca3blHs— Sputnik (@SputnikInt) April 8, 2022
Federal soruşturma sinyali
Ardından Hindistan İstihbarat Bürosu'ndan (IB) 'bazı Hindistan vatandaşları ile Kaide terör örgütü arasındaki olası bağlantıları araştırdığı' açıklaması geldi.
IB ve federal terörle mücadele soruşturma birimi Ulusal Soruşturma Korumu, Hindistan Federal İçişleri Bakanlığı'na bağlı.
Burkalı öğrencinin babası: Zevahiri'yle alakamız yok
Kaide liderinin videosu yüzünden çarşaflı ve peçeli öğrenci Muskan'ın zan altında kalması üzerine babası, gazetecilere, 'Zevahiri'nin Hindistan'ı suçlayan sözlerinin yanlış olduğu, ailece Hindistan'da huzur içinde yaşadıklarını' söyledi.
"Don't Know Him": Karnataka Student's Father On Al-Qaeda Chief's Comments - NDTV https://t.co/L6Ixs9Tzyu— narasimhas🇮🇳 (@Lotusfeetns) April 7, 2022
'Huzurumuz kaçtı, her türlü soruşturulsun'
'Bu tür olayların ailenin huzurunu bozduğuna' dikkati çeken Muhammed Hüseyin Han, 'polisin ve eyalet hükümetinin gerçeğin ortaya çıkarılması için her türlü soruşturmayı başlatmasını' istedi.
"Videoyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz, kim olduğunu bilmiyoruz. Onu bugün ilk kez gördüm. Arapça bir şeyler söyledi.....Biz hepimiz burada sevgi içinde ve kardeş gibi güven duyarak yaşıyoruz" diyen Han, Kaide liderinin kızını övmesini şöyle değerlendirdi:
""İnsanlar ne derse desin....Bu gereksiz yere dert oluyor. Ülkemizde huzur içinde yaşıyoruz, onun bizimle alakası olmadığı için bizim hakkımızda konuşmasını da istemiyoruz... Bu, yanlıştır, aramızda bölünme yaratma girişimidir."