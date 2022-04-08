Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220408/kaide-liderinin-hicap-kavgasina-el-attigi-hindistanda-musluman-protestoculara-sorusturma-1055426908.html
Kaide lideri Zevahiri'nin hicap kavgasına el attığı Hindistan'da Müslüman protestoculara soruşturma
Kaide lideri Zevahiri'nin hicap kavgasına el attığı Hindistan'da Müslüman protestoculara soruşturma
Bazı yüksek okulların İslamcı örtünme uygulayan Müslüman kız öğrencileri derslere almaması, bunu Müslümanların protesto etmesi, Hinduların karşı protesto... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T22:19+0300
2022-04-08T23:13+0300
dünya
karnataka
hindistan
hicab
örtünme
çarşaf
burka
başörtüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054724812_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_d44f2e57d767c26e1af81e21a60d1691.jpg
El Kaide lideri Eymen el Zevahiri'nin, güney eyaleti Karnataka'daki hicap tartışmasına müdahil olması, Hindistan'da alarm zilleri çaldırdı. Zevahiri'nin sosyal medyada viral olan videoda tümden örtünmüş halde eğitim aldığı okula girmeye çalışırken kendisini sözlü taciz eden Hindu erkeklere "Burkamı çıkarmamı isteme hakkını onlara kim verdi? Allahu Ekber" diye bağıran Müslüman kız öğrenci Muskan Han'ı övmesi de soru işaretleri uyandırdı. Videonun tamamında Hindistan'ı hedef aldıZevahiri'nin 5 Nisan'da yayımladığı 8.43 dakikalık videosunun açılışında Muskan Han'ın videosunu gösterip neredeyse tamamında Hindistan'ı hedef alması, Karnataka'daki hicap kavgasının gerisinde 'görünmeyen eller' olduğu endişesi yaratırken, Muskan Han'ı da şüphe altında bıraktı. Kaide lideri daha önce 2014'te Hindistan'a odaklandığı videosunda Hint Yarımadası Kaidesi isimli örgütün kuruluşunu ilan etmişti. 'Görünmeyen ellerin varlığı kanıtlandı'Videoya ilkin Karnataka Eyaleti İçişleri Bakanı Araga Jnanendra, "Hicap kavgasının gerisinde bazı görünmeyen eller bulunması ihtimali olduğunu biz baştan beri söyledik ve Yüksek Mahkemede hicap yasağı kararında ima etti. Artık bu kanıtlanmış oldu, çünkü Kaideciler bununla ilgili video yayımlıyor" tepkisini verdi. Karnataka Yüksek Mahkemesi geçen ay hicap yasağını onayladı, ancak Hindistan'ın en büyük Müslüman örgütü kararı En Üst Mahkeme'de temyize götürdü. 'Her açıdan tam teşekkülü soruşturma''Zevahiri bu videoyu çektiğine göre Hindistan'daki bazı kişiler ile Kaide arasında iletişim olması gerektiği' varsayımında bulunan Jnanendra, "Herkesin Kaide ile el ele verdiğini söylüyor değilim" diye ekledi. Eyalet İçişleri Bakanı, "Bunlar nasıl gerçekleşti, bağlantı nedir? Her açıdan tam teşekkülü bir soruşturma yürütülecektir. Polis tüm bunlara bakıyor ve ortaya çıkaracaktır" dedi. Federal soruşturma sinyaliArdından Hindistan İstihbarat Bürosu'ndan (IB) 'bazı Hindistan vatandaşları ile Kaide terör örgütü arasındaki olası bağlantıları araştırdığı' açıklaması geldi.IB ve federal terörle mücadele soruşturma birimi Ulusal Soruşturma Korumu, Hindistan Federal İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Burkalı öğrencinin babası: Zevahiri'yle alakamız yokKaide liderinin videosu yüzünden çarşaflı ve peçeli öğrenci Muskan'ın zan altında kalması üzerine babası, gazetecilere, 'Zevahiri'nin Hindistan'ı suçlayan sözlerinin yanlış olduğu, ailece Hindistan'da huzur içinde yaşadıklarını' söyledi.'Huzurumuz kaçtı, her türlü soruşturulsun''Bu tür olayların ailenin huzurunu bozduğuna' dikkati çeken Muhammed Hüseyin Han, 'polisin ve eyalet hükümetinin gerçeğin ortaya çıkarılması için her türlü soruşturmayı başlatmasını' istedi. "Videoyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz, kim olduğunu bilmiyoruz. Onu bugün ilk kez gördüm. Arapça bir şeyler söyledi.....Biz hepimiz burada sevgi içinde ve kardeş gibi güven duyarak yaşıyoruz" diyen Han, Kaide liderinin kızını övmesini şöyle değerlendirdi:""İnsanlar ne derse desin....Bu gereksiz yere dert oluyor. Ülkemizde huzur içinde yaşıyoruz, onun bizimle alakası olmadığı için bizim hakkımızda konuşmasını da istemiyoruz... Bu, yanlıştır, aramızda bölünme yaratma girişimidir."
https://tr.sputniknews.com/20220405/hindistanda-basortusu-yasaginin-kapsami-genisletildi-basortulu-ogretmenler-sinavlara-giremeyecek-1055319883.html
https://tr.sputniknews.com/20220209/hindistanda-ortunen-musluman-kiz-ogrencilerin-derse-alinmamasi-gerilimi-eyalette-okullar-kapatildi-1053673358.html
karnataka
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054724812_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_02b429d62998eadb9275c248bbf20cc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karnataka, hindistan, hicab, örtünme, çarşaf, burka, başörtüsü

Kaide lideri Zevahiri'nin hicap kavgasına el attığı Hindistan'da Müslüman protestoculara soruşturma

22:19 08.04.2022 (güncellendi: 23:13 08.04.2022)
© REUTERS / STAFFHindistan- Başörtüsü
Hindistan- Başörtüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / STAFF
Abone olTelegram
Bazı yüksek okulların İslamcı örtünme uygulayan Müslüman kız öğrencileri derslere almaması, bunu Müslümanların protesto etmesi, Hinduların karşı protesto düzenlemesiyle karışan Hindistan, Kaide liderinin son videosunda meseleye el atmasıyla soruşturma düğmesine bastı. Zevahiri'nin övdüğü Müslüman kız öğrencinin babası "Hindistan'da mutluyuz" dedi.
El Kaide lideri Eymen el Zevahiri'nin, güney eyaleti Karnataka'daki hicap tartışmasına müdahil olması, Hindistan'da alarm zilleri çaldırdı. Zevahiri'nin sosyal medyada viral olan videoda tümden örtünmüş halde eğitim aldığı okula girmeye çalışırken kendisini sözlü taciz eden Hindu erkeklere "Burkamı çıkarmamı isteme hakkını onlara kim verdi? Allahu Ekber" diye bağıran Müslüman kız öğrenci Muskan Han'ı övmesi de soru işaretleri uyandırdı.

Videonun tamamında Hindistan'ı hedef aldı

Zevahiri'nin 5 Nisan'da yayımladığı 8.43 dakikalık videosunun açılışında Muskan Han'ın videosunu gösterip neredeyse tamamında Hindistan'ı hedef alması, Karnataka'daki hicap kavgasının gerisinde 'görünmeyen eller' olduğu endişesi yaratırken, Muskan Han'ı da şüphe altında bıraktı. Kaide lideri daha önce 2014'te Hindistan'a odaklandığı videosunda Hint Yarımadası Kaidesi isimli örgütün kuruluşunu ilan etmişti.

'Görünmeyen ellerin varlığı kanıtlandı'

Videoya ilkin Karnataka Eyaleti İçişleri Bakanı Araga Jnanendra, "Hicap kavgasının gerisinde bazı görünmeyen eller bulunması ihtimali olduğunu biz baştan beri söyledik ve Yüksek Mahkemede hicap yasağı kararında ima etti. Artık bu kanıtlanmış oldu, çünkü Kaideciler bununla ilgili video yayımlıyor" tepkisini verdi.
Karnataka Yüksek Mahkemesi geçen ay hicap yasağını onayladı, ancak Hindistan'ın en büyük Müslüman örgütü kararı En Üst Mahkeme'de temyize götürdü.
Hindistan - başörtüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
DÜNYA
Hindistan'da başörtüsü yasağının kapsamı genişletildi: Başörtülü öğretmenler sınavlara giremeyecek
5 Nisan, 11:54

'Her açıdan tam teşekkülü soruşturma'

'Zevahiri bu videoyu çektiğine göre Hindistan'daki bazı kişiler ile Kaide arasında iletişim olması gerektiği' varsayımında bulunan Jnanendra, "Herkesin Kaide ile el ele verdiğini söylüyor değilim" diye ekledi.
Eyalet İçişleri Bakanı, "Bunlar nasıl gerçekleşti, bağlantı nedir? Her açıdan tam teşekkülü bir soruşturma yürütülecektir. Polis tüm bunlara bakıyor ve ortaya çıkaracaktır" dedi.

Federal soruşturma sinyali

Ardından Hindistan İstihbarat Bürosu'ndan (IB) 'bazı Hindistan vatandaşları ile Kaide terör örgütü arasındaki olası bağlantıları araştırdığı' açıklaması geldi.
IB ve federal terörle mücadele soruşturma birimi Ulusal Soruşturma Korumu, Hindistan Federal İçişleri Bakanlığı'na bağlı.

Burkalı öğrencinin babası: Zevahiri'yle alakamız yok

Kaide liderinin videosu yüzünden çarşaflı ve peçeli öğrenci Muskan'ın zan altında kalması üzerine babası, gazetecilere, 'Zevahiri'nin Hindistan'ı suçlayan sözlerinin yanlış olduğu, ailece Hindistan'da huzur içinde yaşadıklarını' söyledi.

'Huzurumuz kaçtı, her türlü soruşturulsun'

'Bu tür olayların ailenin huzurunu bozduğuna' dikkati çeken Muhammed Hüseyin Han, 'polisin ve eyalet hükümetinin gerçeğin ortaya çıkarılması için her türlü soruşturmayı başlatmasını' istedi.
"Videoyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz, kim olduğunu bilmiyoruz. Onu bugün ilk kez gördüm. Arapça bir şeyler söyledi.....Biz hepimiz burada sevgi içinde ve kardeş gibi güven duyarak yaşıyoruz" diyen Han, Kaide liderinin kızını övmesini şöyle değerlendirdi:
""İnsanlar ne derse desin....Bu gereksiz yere dert oluyor. Ülkemizde huzur içinde yaşıyoruz, onun bizimle alakası olmadığı için bizim hakkımızda konuşmasını da istemiyoruz... Bu, yanlıştır, aramızda bölünme yaratma girişimidir."
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde okullarda getirilen İslami örtünme yasağına karşı çıkan Müslüman öğrencilere destek için Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin (AIMM) partisi tarafından Yeni Delhi'de düzenlenen protestoya katılan kadınlarla kız çocukları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
DÜNYA
Hindistan'da örtünen Müslüman kız öğrencilerin derse alınmaması gerilimi: Eyalette okullar kapatıldı
9 Şubat, 21:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала