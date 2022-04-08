https://tr.sputniknews.com/20220408/kanadada-bes-yerli-toplulugu-kendi-kendilerini-yonetmek-icin-devletle-anlasma-imzaladi-1055428534.html

Kanada’da beş yerli topluluğu kendi kendilerini yönetmek için devletle anlaşma imzaladı

Kanada’da beş yerli topluluğu kendi kendilerini yönetmek için devletle anlaşma imzaladı

Kanada’nın eyaletindeki beş yerli topluluğu, ülkede ilk kez gerçekleşen bir uygulama ile kendi kendilerini yönetmek üzere devletle anlaştı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T23:54+0300

2022-04-08T23:54+0300

2022-04-09T00:00+0300

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Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, Ontario eyaletindeki Anishinabek yerlilerinden beş kabile, federal hükümetle Yerliler Yasası'ndan uzaklaşıp özyönetime geçmelerini sağlayacak bir anlaşma imzaladı.Moose Deer Point, Wahnapitae, Nipissing, Magnetawan ve Zhiibaahaasing First Nations kabileleri ile federal hükümet arasında imzalanan tarihi anlaşma ülkede bir ilk oldu.Kanada Yerlilerle İlişkiler Bakanı Marc Miller de anlaşmanın imzalanması sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, 20 yıldan fazladır müzakereleri süren anlaşma için tarafları tebrik etti.Miller açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:Anishinabek Ulusu Büyük Konseyi Başkanı Reg Niganobe CBC’ye yaptığı açıklamada, beş kabilenin kendi kendilerini yönetme konusunda dev bir adım attığını söyledi.Niganobe, kendileri dışındaki diğer 34 kabileden herhangi birinin gelecekte anlaşmayı imzalamaya karar verebileceğini ifade etti.Özyönetim anlaşması, beş yerli topluluğuna kilit alanlarda yasa yapma yetkileri tanıyacak.Anlaşmaya imza koyan beş kabile seçimlerinin nasıl yapılacağı, vatandaşlarının kim olduğu, hükümetlerinin nasıl işleyeceği, Anishinaabe dilini ve kültürünü nasıl koruyup geliştirecekleri konusunda kendi kararlarını verecekler.Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için federal mevzuatın parlamentoda kabul edilmesi gerekiyor.Bu aşamanın ardından Kanada’daki tüm yerli topluluklarının yönetim ve yaşantılarını düzenleyen Yerliler Yasası'nın yönetişim ile ilgili kısımları artık anlaşmayı imzalayan kabileler için geçerli olmayacak.

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